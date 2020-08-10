Лига Европы: сегодня играют Интер и Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед и Интер сегодня проведут свои четвертьфинальные игры Лиги Европы.

Сегодня, 10 августа, состоятся два четвертьфинальных матча Лиги Европы УЕФА 2019/20. По решению УЕФА в связи с пандемией коронавируса все игры ЛЕ, начиная с 1/4 финала, пройдут в Германии в формате одноматчевой дуэли.

Миланский Интер на "Меркур Шпиль-Арена" в Дюссельдорфе сыграет с Байером. Посмотреть эту игру в прямом эфире по ТВ можно на телеканале "Футбол 2". Интер на пути к четвертьфиналу обыграл в плей-офф Лудогорец (0:2, 1:2) и Хетафе (2:0). Байер, в свою очередь, прошел Порту (2:1, 3:1) и Рейнджерс (1:3, 0:1).

В противостоянии Нерадзурри и Фармацевтов букмекеры верят в победу первых: коэффициент 2,18 против 3,6.

Манчестер Юнайтед на стадионе "Рейн Энерги" в Кельне проведет матч с Копенгагеном. В режиме-Live по ТВ эту встречу покажет телеканал "Футбол 1". На пути к этой стадии турнира МЮ прошел Брюгге (1:1, 0:5), и ЛАСК (0:5,1:2). Копенгаген, в свою очередь, не заметил Селтик (1:1, 3:1) и Башакшехир (1:0, 0:3).

Специалисты не верят в датскую команду: коэффициент 1,2 против 14.

Оба матча начнутся в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, уже завтра, донецкий Шахтер в 1/4 финала сыграет со швейцарским Базелем. Параллельно игре Горняков состоится еще один четвертьфинальный матч ЛЕ Вулверхэмптон - Севилья.

Ранее сообщалось, что экс-полузащитник Горняков оформишь шикарный дубль в чемпионате Китая.