Лига Европы: где смотреть матч Шахтер - Базель

Во вторник, 11 августа, в Швейцарии Шахтер сыграет матч 1/4 финала Лиги Европы.
Соперником горняком волею жребия стал Базель. Напомним, из-за пандемии коронавируса в УЕФА решили доигрывать последующие стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы по одному матчу. Так, что сегодня Шахтер может пробиться в полуфинал Лиги Европы.
Матч Базель - Шахтер начнется в 22:00. Прямая трансляция на канале Футбол 1.
Сегодня будет сыгран еще один матч 1/4 финала ЛЕ Вулверхэмптон - Севилья (22:00, Футбол 2).
Тренировка Шахтера перед матчем с Базелем
Напомним, несколько дней тому Шахтер обыграл Вольфсбург в 1/8 финала Лиги Европы.