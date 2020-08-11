Лига Европы: где смотреть матч Шахтер - Базель

Сегодня состоится четвертьфинал Лиги Европы между Базелем и Шахтером.

Во вторник, 11 августа, в Швейцарии Шахтер сыграет матч 1/4 финала Лиги Европы.

Соперником горняком волею жребия стал Базель. Напомним, из-за пандемии коронавируса в УЕФА решили доигрывать последующие стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы по одному матчу. Так, что сегодня Шахтер может пробиться в полуфинал Лиги Европы.

Матч Базель - Шахтер начнется в 22:00. Прямая трансляция на канале Футбол 1.

Сегодня будет сыгран еще один матч 1/4 финала ЛЕ Вулверхэмптон - Севилья (22:00, Футбол 2).

Тренировка Шахтера перед матчем с Базелем

Напомним, несколько дней тому Шахтер обыграл Вольфсбург в 1/8 финала Лиги Европы.