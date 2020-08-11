Широков прокомментировал избиение судьи

Футболист Роман Широков рассказал, почему избил судью Данченко.

39-летний экс-игрок сборной России Роман Широков рассказал, почему избил арбитра во время матча любительских команд, и принес извинения за инцидент:

«По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите Данченко за столь неподобающий поступок, совершенный мной. Я прекрасно осознаю, что неназначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками. Надеюсь, Никита как можно скорее вернётся в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира, своими партнерами по команде и зрителями».

Напомним, Данченко собирался подать в суд на футболиста.