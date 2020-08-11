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Широков прокомментировал избиение судьи

Широков прокомментировал избиение судьи
Обновлено 16:06 Сегодня Телеграф sport.ua
Футболист Роман Широков рассказал, почему избил судью Данченко.

39-летний экс-игрок сборной России Роман Широков рассказал, почему избил арбитра во время матча любительских команд, и принес извинения за инцидент:

«По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите Данченко за столь неподобающий поступок, совершенный мной. Я прекрасно осознаю, что неназначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками. Надеюсь, Никита как можно скорее вернётся в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира, своими партнерами по команде и зрителями».

 
 
 
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По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения @dante_71_ Никите за столь неподобающий поступок совершенный мной, я прекрасно осознаю, что не назначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивание руками, надеюсь Никита как можно скорее вернётся в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира @amkal_official_, своими партнерами по команде Матч ТВ и зрителями

Публикация от Роман Широков (@shirokovrn)

Напомним, Данченко  собирался подать в суд на футболиста.

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Футбол, Роман Широков.

Автор:

Телеграф
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