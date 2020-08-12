После победы «Шахтера» Украина поднялась на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА.

Через год вице-чемпион Украины стартует в квалификации ЛЧ уже с 3-го раунда.

За счет победы «Шахтера» над швейцарским «Базелем» (4:1) Украина опередила Нидерланды в борьбе за 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА.

9-й рейтинг даст право вице-чемпиону Украины сезона-2020/21 через год стартовать с 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. А вот второй команде Нидерландов (10-я позиция) придется начинать аж со 2-го раунда квалификации ЛЧ.

«Шахтер» за четвертьфинальный матч Лиги Европы добавил в баланс Украины сразу 4 очка (3 пункта сейчас дается за победу в одноматчевой противостоянии + 1 бонус за выход в полуфинал), что при делении на 5 клубов принесло +0.800 балла. Суммарно за сезон: 7.000.

Кроме того, участие в полуфинале против «Интера» автоматически даст еще 1 очко как минимум.

На стадии полуфиналов еврокубков сезона-2019/20 донецкий клуб стал единственным представителем от стран, не входящих в топ-5 (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция).

Напомним, «Шахтер» обыграл в четвертьфинальном матче Лиги Европы «Базель» 4:1 и вышел в полуфинал турнира. В полуфинале 17 августа «Шахтер» сыграет с «Интером».