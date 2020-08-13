Слова Гасперини после вылета Аталанты из Лиги чемпионов

Главный тренер Аталанты прокомментировал поражение в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Аталанта уступила Пари Сен-Жермен в поединке 1/4 Лиги чемпионов, пропустив два гола в заключительные минуты.

Джан Пьеро Гасперини остался доволен выступлением своих подопечных в этом сезоне и отметил, что исход поединка решили детали.

"По-прежнему остается удовлетворение, что мы провели отличную кампанию в Лиге чемпионов, постоянно улучшая результаты по сравнению с лучшими командами Европы. Могу только поблагодарить ребят за все, что они сделали в этом сезоне.

Поражение разочаровывает, потому что мы подошли так близко. Есть одни из лучших игроков мира, Мбаппе и Неймар, которые в определенный момент действительно оживили их игру.

Лига чемпионов — это особенное соревнование, и некоторое время назад я читал, что Жозе Моуринью сказал, что это соревнование деталей. Детали имеют значение, когда игры настолько сбалансированы и могут развиваться так или иначе.

Несмотря ни на что, мы подошли к 90 минуте с преимуществом в счете. Мы, безусловно, были хорошо подготовлены и мы могли бы лучше провести пару контратак, но опять же, это все детали", — передает слова Гасперини Football Italia со ссылкой на Sky Italia.