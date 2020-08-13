Малиновский - лучший игрок замены, но один из худших в матче против ПСЖ

Малиновский – лучший в Аталанте среди тех, кто вышел на замену.

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (2:1) украинский полузащитник Руслан Малиновский стал лучшим в составе «Аталанты» среди тех, кто вышел на замену.

Украинец появился на поле на 59-й минуте поединка при счете 1:0 в пользу бергамасков, но не сумел отличиться результативными действиями. В конце поединка ПСЖ забил два мяча и вырвал победу.

Также стоит отметить, что одноклубник Малиновского Ханс Хатебур отыграл весь матч, но получил от авторитетного портала Whoscored оценку 5,8. У Малиновского оценка 5,9.