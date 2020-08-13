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Наставник ПСЖ Тухель: Представьте, как бы я праздновал, будь у меня две здоровые ноги

Наставник ПСЖ Тухель: Представьте, как бы я праздновал, будь у меня две здоровые ноги
Обновлено 11:28 Сегодня Телеграф football.ua
Немецкий главный тренер парижан прокомментировал победу команды.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель поделился своим мнением об исходе поединка с Аталантой (2:1) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Мы очень счастливы. Люди со стороны не понимают, насколько сложно достичь этих целей, пусть это кажется легким с такой хорошей командой. Это очень большой шаг для всех нас.

Представьте, как бы я праздновал, будь у меня две [здоровые] ноги! Может, сегодня вы бы увидели мой забег на 40 метров. Сегодня день рождения клуба – ему 50 лет, и мы этот юбилей точно не забудем.

Я чувствовал после противостояния с дортмундской Боруссией в 1/8 финала, что мы наконец преодолели психологический барьер в Лиге чемпионов. Все вокруг твердили, что мы не способны выйти в четвертьфинал. Мы проиграли первый матч в Германии, перед ответной встречей у нас было множество кадровых проблем. Но даже играя без зрителей в Париже, мы сумели перевернуть все с ног на голову.

Было очень сложно подготовить команду. Без матчей у нас не было игрового ритма. Но в последние дни я видел исключительные командные усилия, целеустремленность, энтузиазм, качество тренировок и сплоченность. Для меня это заслуженная победа, но если забиваешь так поздно, то и без удачи не обошлось. Я первый, кто признает, что здесь нужна удача", – рассказал Тухель в интервью официальному сайту УЕФА.

Ранее сообщалось, что ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 1995 года.

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Все по теме:

Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, ФК Аталанта.

Автор:

Телеграф
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