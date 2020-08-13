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Неймар переплюнул достижение Месси в Лиге чемпионов

Неймар переплюнул достижение Месси в Лиге чемпионов
Обновлено 14:34 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Неймар блестяще провел игру с Аталантой в Лиге чемпионов, установив новый рекорд турнира по количеству обводок.

Бразильский форвард ПСЖ Неймар стал лучшим по количеству обводок в одном матче в Лиге чемпионов. Об этом сообщает специализированный на футбольной статистике портал WhoScored.

По информации источника, во вчерашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов 19/20 с Аталантой бразилец 16 раз умудрялся обыгрывать оппонентов. Таким образом, Неймар побил достижение аргентинца Лионеля Месси из Барселоны и итальянца Лоренцо Инсинье из Наполи (по 11 успешных обводок). Этот результат является лучшим со времен ведения подобной статистики (сезон 2009/10, - прим. ред.). 

Отметим, мощная индивидуальная игра нападающего помогла ПСЖ пройти Аталанту. В полуфинале еврокубка парижане сыграют с победителем  противостояния Атлетико - РБ Лейпциг, игра которых запланирована на сегодня.

Ранее Неймар повеселил болельщиков, подражая Шакире.

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Все по теме:

ФК ПСЖ, Лионель Месси, Неймар, ФК Аталанта, Футбол.

Автор:

Телеграф
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