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Первая лига: онлайн-трансляция решающих матчей за выход в УПЛ (Видео)

Первая лига: онлайн-трансляция решающих матчей за выход в УПЛ (Видео)
15:07 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Рух
Прямые видеотрансляции матчей 30-го тура Первой лиги 2019/20.

Сегодня, 13 августа, состоятся решающие игры Первой лиги Украины 2019/20. По итогам матчей 30-го тура определятся все команды, которые подымутся в классе. Начало всех поединков последнего игрового дня в 17:30 по киевскому времени.

На попадание в украинскую Премьер-лигу претендуют пять клубов: Ингулец, Минай, Агробизнес, Волынь и Рух. Однако, по информации СМИ, Агробизнес не подавал заявку на участие в следующем сезоне УПЛ, а сегодня истекает срок подачи документов. Аутсайдер первенства ФК Черкащина сыграет за право остаться в первенстве со второлиговым Вересом.

Прямые видеотрансляции матчей 30-го тура Первой лиги:

Агробизнес - Оболонь-Бровар:

Балканы - Ингулец:

Рух - Авангард:

Горняк-Спорт - Прикарпатье:

Металлист 1925 - Кремень:

Металлург - Черноморец:

Центральный матч тура Минай - Волынь в прямом эфире в Украине покажет телеканал "Футбол 1".

С турнирным положением команд, а также результатами предпоследнего тура Первой лиги можно ознакомиться у нас на сайте.

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Все по теме:

ФК Волынь, Футбол, Первая лига, ФК Рух, ФК Ингулец, Інефкція.

Автор:

Телеграф
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