У российского футболиста украли часы стоимостью €300 тысяч в Барселоне

Нападающий сборной России и московского Локомотива Федор Смолов был ограблен в Барселоне. Об этом сообщает издание ElCaso.

По информации источника, Смолов, выступающий в аренде за Сельту, после игры с местным Эспаньолом (0:0) пошел отрываться в ночной клуб Барселоны. На вечеринке футболиста окружили карманники, которые и украли у игрока часы Richard Mille стоимостью €300 тысяч. По итогам происшествия Федор написал заявление в местную полицию.

В прошлом розыгрыше Ла Лиги Смолов отыграл за Сельту в 14-и матчах, забив два гола.

По итогам чемпионата Испании 2019/20 Сельта заняла 17-е место в турнирной таблице, избежав вылета в последнем туре в игре с Эспаньолом.

Ранее сообщалось, что Спартак мог сняться с чемпионата России из-за грандиозного скандала.