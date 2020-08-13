Скачать
Четверг, 13.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Убежал от шестерых и забил: назван лучший гол сезона в АПЛ (Видео)
Убежал от шестерых и забил: назван лучший гол сезона в АПЛ (Видео)
Ювентус хочет избавиться от Роналду, игрока предлагали даже Барселоне
Ювентус хочет избавиться от Роналду, игрока предлагали даже Барселоне
Неймар переплюнул достижение Месси в Лиге чемпионов
Неймар переплюнул достижение Месси в Лиге чемпионов
Первая лига: онлайн-трансляция решающих матчей за выход в УПЛ (Видео)
Первая лига: онлайн-трансляция решающих матчей за выход в УПЛ (Видео)

У российского футболиста украли часы стоимостью €300 тысяч в Барселоне

У российского футболиста украли часы стоимостью €300 тысяч в Барселоне
Обновлено 15:31 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Нападающий сборной России и московского Локомотива Федор Смолов был ограблен в Барселоне. Об этом сообщает издание ElCaso.

По информации источника, Смолов, выступающий в аренде за Сельту, после игры с местным Эспаньолом (0:0) пошел отрываться в ночной клуб  Барселоны. На вечеринке футболиста окружили карманники, которые и украли у игрока часы Richard Mille стоимостью €300 тысяч. По итогам происшествия Федор написал заявление в местную полицию.

В прошлом розыгрыше Ла Лиги Смолов отыграл за Сельту в 14-и матчах, забив два гола.

По итогам чемпионата Испании 2019/20 Сельта заняла 17-е место в турнирной таблице, избежав вылета в последнем туре в игре с Эспаньолом.

Ранее сообщалось, что Спартак мог сняться с чемпионата России из-за грандиозного скандала.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Ла Лига, ФК Эспаньол, ФК Сельта, Федор Смолов.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Слова Гасперини после вылета Аталанты из Лиги чемпионов
02 Игрок Барселоны заразился коронавирусом
03 Аталанта на последних минутах упустила путевку в полуфинал Лиги чемпионов (Видео)
04 Малиновский - лучший игрок замены, но один из худших в матче против ПСЖ
05 Ювентус хочет избавиться от Роналду, игрока предлагали даже Барселоне
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь