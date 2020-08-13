Известный украинский футболист возглавил команду из Первой лиги

Футбольный клуб Кремень определился с кандидатурой на пост главного тренера команды. Об этом сообщает footballua.tv.

По информации каналов Футбол 1/2/3 со следующего сезона клуб Первой лиги возглавит прославленный украинский футболист Александр Головко.

Головко, который два года не занимался тренерской деятельностью, в последнее время был экспертом на футбольных каналах. По информации специалиста, его контракт с командой из Кременчуга рассчитан на два года.

За свою карьеру игрока Головко 8 раз становился чемпионом Украины, пять раз побеждал в национальном кубке. Кроме того, на счету футболиста выход в полуфинал Лиги чемпионов. Будучи тренером Александр возглавлял несколько юношеских сборных Украины.

Отметим, в данные минуты Кремень играет свой последний матч в Первой лиге сезона 2019/20. За ходом поединка Металлист 1925 - Кремень можно наблюдать у нас на сайте.