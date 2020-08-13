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Клуб Серии А интересуется 20-летним защитником Шахтера

Клуб Серии А интересуется 20-летним защитником Шахтера
Обновлено 18:31 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер
Защитник Шахтера Витао попал на радары Сассуоло. Об этом сообщает tuttomercatoweb.

Команда Серии А Сассуоло интересуется 20-летним центральным защитником Шахтера из Бразилии Витао. По информации источника, юный футболист, который может сыграть и на позиции опорника, заинтересовал лично главного тренера команды Роберто Де Дзерби.

Наставник видит в центрбеке идеальное сочетание антропометрических и скоростных данных. Боссы итальянского клуба на этот трансфер готовы выделить €4 млн. 

Отметим, в этом сезоне Витао, пришедший в команду в сентябре 2019 года из Палмейраса (сумма сделки €4 млн, - прим. ред.), сыграл за Горняков лишь в четырех играх УПЛ и результативным действиями не отмечался.

Ранее Шахтер разгромил Базель в рамках четвертьфинального поединка Лиги Европы 2019/20

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Все по теме:

ФК Шахтер, Серия А, Футбол, УПЛ, Витао, ФК Сасуоло.

Автор:

Телеграф
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