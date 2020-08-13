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РБ Лейпциг - Атлетико: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов (Фото, Видео)

РБ Лейпциг - Атлетико: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов (Фото, Видео)
21:36 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер UEFAcom_de
В четверг, 13 августа, на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне (Португалия) состоится второй четвертьфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2019/20 РБ Лейпциг - Атлетико.

"Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка РБ Лейпциг - Атлетико. Кроме того, в этой статье будут доступны видео лучших моментов встречи. Стартовый свисток главного арбитра матча Шимона Марчиняка из Польши прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Составы команд:

РБ Лейпциг: Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг, Лаймер, Забитцер, Кампль, Анхелиньо, Ольмо, Нкунку, Поульсен.

Атлетико: Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Лоди, Коке, Эррера, Сауль, Феррейра Карраско, Льоренте, Коста.

РБ Лейпциг -:- Атлетико

21:58 - команды появились на поле, звучит гимн Лиги чемпионов.

Напомним, по регламенту все оставшиеся игры плей-офф ЛЧ пройдут в Лиссабоне формате одноматчевой дуэли без зрителей на трибунах.

Атлетико решительно настроен в борьбе за титул:

Время  для разминки:

Атлетико показал раздевалку команды за час до игры:

Стадион-красавец "Жозе Алваладе" накануне матча:

Стадион-красавец Жозе Алваладе накануне матча РБ Лейпциг - Атлетико

Напомним, на пути в четвертьфинал еврокубка РБ Лейпциг разобрался с Тоттенхэмом (0:1,0:3), а Атлетико переиграл прошлогоднего победителя Ливерпуль (1:0, 3:2).

Тренировка ФК Атлетико перед матчем Лиги чемпионов с РБ Лейпциг

Тренировка РБ Лейпциг перед матчем Лиги чемпионов с Атлетико

Первым полуфиналистом Лиги чемпионов 2019/20 стал ПСЖ, который совершил нереальный камбэк в игре с Аталантой Руслана Малиновского. Именно с парижанами победитель сегодняшней дуэли сразится в 1/2 финала ЛЧ. 

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Лига Чемпионов, ФК Атлетико М, Футбол, ФК Лейпциг.

Автор:

Телеграф
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