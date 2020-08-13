РБ Лейпциг - Атлетико: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов (Фото, Видео)

"Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка РБ Лейпциг - Атлетико. Кроме того, в этой статье будут доступны видео лучших моментов встречи. Стартовый свисток главного арбитра матча Шимона Марчиняка из Польши прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Составы команд:
РБ Лейпциг: Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг, Лаймер, Забитцер, Кампль, Анхелиньо, Ольмо, Нкунку, Поульсен.
Атлетико: Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Лоди, Коке, Эррера, Сауль, Феррейра Карраско, Льоренте, Коста.
РБ Лейпциг -:- Атлетико
21:58 - команды появились на поле, звучит гимн Лиги чемпионов.
Напомним, по регламенту все оставшиеся игры плей-офф ЛЧ пройдут в Лиссабоне формате одноматчевой дуэли без зрителей на трибунах.
Атлетико решительно настроен в борьбе за титул:
[ ] faltan minutos...
#AúpaAtleti | #RBLAtleti
#UCL | #Lisboa2020 pic.twitter.com/m2J248QdyG
— Atlético de Madrid (@Atleti) August 13, 2020
Время для разминки:
[] Saltáis con nosotros al césped?
#AúpaAtleti | #RBLAtleti
#UCL | #Lisboa2020 pic.twitter.com/ad79t9fXhp
— Atlético de Madrid (@Atleti) August 13, 2020
#WarmUp #RBLATL #MissaoFinal pic.twitter.com/zgKMJPj2VK
— RB Leipzig (@DieRotenBullen) August 13, 2020
Атлетико показал раздевалку команды за час до игры:
[] ¡Hoy nos vestimos todos del para jugar este partido único!
#AúpaAtleti | #RBLAtleti
#UCL | #Lisboa2020 pic.twitter.com/fbVVAFe3CI
— Atlético de Madrid (@Atleti) August 13, 2020
Стадион-красавец "Жозе Алваладе" накануне матча:
#MissaoFinal #RBLATL #UCL pic.twitter.com/GBx1NVqI1b
— RB Leipzig (@DieRotenBullen) August 13, 2020
Напомним, на пути в четвертьфинал еврокубка РБ Лейпциг разобрался с Тоттенхэмом (0:1,0:3), а Атлетико переиграл прошлогоднего победителя Ливерпуль (1:0, 3:2).
Первым полуфиналистом Лиги чемпионов 2019/20 стал ПСЖ, который совершил нереальный камбэк в игре с Аталантой Руслана Малиновского. Именно с парижанами победитель сегодняшней дуэли сразится в 1/2 финала ЛЧ.