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Официально: Рух поднялся в УПЛ

Официально: Рух поднялся в УПЛ
14:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Рух
КДК УАФ вынес решение по несостоявшемуся матчу Первой лиги Рух - Металлург.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрел дело касательно неявки запорожского Металлурга на матч 22-го тура Первой лиги против Руха. 

По решению КДК футбольному клубу Рух засчитали техническую победу со счетом 3:0, а Металлургу - техническое поражение 0:3 за неявку на игру без уважительной причины. Таким образом, положение команд в верхней части турнирной таблицы Первой лиги меняется и Рух становится серебряным призером. 

В итоге в украинскую Премьер-лигу, которая со следующего сезона будет расширена до 14 команд, прямые путевки получили Минай, Рух и Ингулец.

Напомним, вчера, 13 августа, состоялись матчи последнего тура Первой лиги. ФК Рух разгромил краматорский Авангард.

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Все по теме:

Футбол, Первая лига, УПЛ, ФК Рух.

Автор:

Телеграф
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