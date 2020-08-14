Официально: Рух поднялся в УПЛ

КДК УАФ вынес решение по несостоявшемуся матчу Первой лиги Рух - Металлург.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрел дело касательно неявки запорожского Металлурга на матч 22-го тура Первой лиги против Руха.

По решению КДК футбольному клубу Рух засчитали техническую победу со счетом 3:0, а Металлургу - техническое поражение 0:3 за неявку на игру без уважительной причины. Таким образом, положение команд в верхней части турнирной таблицы Первой лиги меняется и Рух становится серебряным призером.

В итоге в украинскую Премьер-лигу, которая со следующего сезона будет расширена до 14 команд, прямые путевки получили Минай, Рух и Ингулец.

Напомним, вчера, 13 августа, состоялись матчи последнего тура Первой лиги. ФК Рух разгромил краматорский Авангард.