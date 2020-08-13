Первая лига: кто пробился в УПЛ (Фото)

Завершился футбольный сезон 2019/20 в Первой лиге Украины.

Сегодня, 13 августа, завершился чемпионат Украины по футболу 2019/20 в Первой лиге. По итогам матчей 30-го тура определились три счастливчика, которые пополнят ряды украинской Премьер-лиги в следующем сезоне. Ими стали Минай (чемпион), Рух (второе место, если Металлургу засчитают техническое поражение за неявку на матч, - прим. ред.) и Ингулец (третье место). Агробизнес и Волынь вылетели из гонки за топ-3.

Черкащина и Металлург сразятся за сохранение прописки с третьими командами Второй лиги А и Б Вересом и Альянсом соответственно.

Все результаты матчей 30-го тура Первой лиги:

Агробизнес 2 - 0 Оболонь Киев

Балканы 1 - 1 Ингулец

Горняк-Спорт 2 - 4 Прикарпатье

ГФК Металлург 1 - 4 Черноморец

Металлист 1925 4 - 2 Кремень

Минай 1 - 0 Волынь

Рух Львов 4 - 0 Авангард Краматорск

Черкащина 0 - 4 Николаев

Финальная турнирная таблица Первой лиги сезона 2019/20 (без учета игры Рух - ГФК Металлург):

Видео полных поединков 30-го тура чемпионата Украины в Первой лиге можно посмотреть у нас на сайте.

Ранее сообщалось, что Кремень со следующего сезона будет тренировать звездный футболист.