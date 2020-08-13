Первая лига: кто пробился в УПЛ (Фото)

Сегодня, 13 августа, завершился чемпионат Украины по футболу 2019/20 в Первой лиге. По итогам матчей 30-го тура определились три счастливчика, которые пополнят ряды украинской Премьер-лиги в следующем сезоне. Ими стали Минай (чемпион), Рух (второе место, если Металлургу засчитают техническое поражение за неявку на матч, - прим. ред.) и Ингулец (третье место). Агробизнес и Волынь вылетели из гонки за топ-3.
Черкащина и Металлург сразятся за сохранение прописки с третьими командами Второй лиги А и Б Вересом и Альянсом соответственно.
Все результаты матчей 30-го тура Первой лиги:
Агробизнес 2 - 0 Оболонь Киев
Балканы 1 - 1 Ингулец
Горняк-Спорт 2 - 4 Прикарпатье
ГФК Металлург 1 - 4 Черноморец
Металлист 1925 4 - 2 Кремень
Минай 1 - 0 Волынь
Рух Львов 4 - 0 Авангард Краматорск
Черкащина 0 - 4 Николаев
Финальная турнирная таблица Первой лиги сезона 2019/20 (без учета игры Рух - ГФК Металлург):
Видео полных поединков 30-го тура чемпионата Украины в Первой лиге можно посмотреть у нас на сайте.
Ранее сообщалось, что Кремень со следующего сезона будет тренировать звездный футболист.