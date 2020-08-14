Миссия выполнена: Маркевич покидает Рух

Мирон Маркевич сообщил, что покидает свой пост консультанта футбольного клуба "Рух". Об этом он рассказал изданию meta-ratings.com.ua.

Рух успешно вышел в УПЛ со второго места и теперь работавший по совместительству во львовском клубе Маркевич сосредоточится на своей работе в комитете национальных сборных.

По словам специалиста все договоренности с президентом команды Григорием Козловским были выполнены и теперь он займется своей работой в Комитете, ведь в скором времени сборная Украины сыграет свой первый официальный матч в 2020 году. Уже 3 сентября наша команда стартует в Лиге наций УЕФА домашним поединком со Швейцарией.

Кроме того, Маркевич отметил, что уровень даже победителей Первой лиги не высок и счастливой троице команд нужно срочно усилить до шести позиций для борьбы за топ-6 УПЛ. Также бывший тренер сборной Украины объяснил провал Волыни в гонке за место в УПЛ. Маркевич считает, что у лучан слишком возрастной состав для длительной борьбы в чемпионате.

Напомним, вчера состоялись решающие матчи Первой лиги. По результатам игр 30-го тура в УПЛ пробились Минай, Рух и Ингулец.