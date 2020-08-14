Скачать
Пятница, 14.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Официально: Рух поднялся в УПЛ
Официально: Рух поднялся в УПЛ
Поветкин и Уайт сразятся за бриллиантовый пояс WBC
Поветкин и Уайт сразятся за бриллиантовый пояс WBC
Сакраменто Леня завершил выступления в регулярном сезоне НБА победой над Лейкерс (Видео)
Сакраменто Леня завершил выступления в регулярном сезоне НБА победой над Лейкерс (Видео)
Экс-футболист Шахтера Виллиан официально стал игроком Арсенала
Экс-футболист Шахтера Виллиан официально стал игроком Арсенала

УПЛ 2020/21: календарь первого круга

УПЛ 2020/21: календарь первого круга
Обновлено 17:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УПЛ
Новый сезон чемпионата Украины стартует уже 22 августа.

В сезоне 2020/21 в Украинской премьер-лиге выступят 14 команд, которые по итогам двух кругов определят победителя УПЛ. 

УПЛ на своем официальном сайте опубликовала расписание первого круга на следующий сезоне. Второй круг будет идентичен первому, поменяется лишь команда-хозяйка матча. Завершится чемпионат 15 мая 2021 года.

Отметим, Минай, Рух и Ингулец должны еще пройти процедуру вхождения в УПЛ.

Чемпион Украины Шахтер стартует в первенстве домашним матчем с Колосом, а Динамо играет на выезде с Олимпиком, который свои домашние матчи будет играть на стадионе им. Лобановского. Очная встреча между Горняками и динамовцами запланирована в девятом туре.

Календарь УПЛ 2020/21

1-й тур

  • Шахтер - Колос
  • Олимпик - Динамо
  • Десна - Заря
  • Александрия - Мариуполь
  • Ингулец - Днепр-1
  • Ворскла - Рух
  • Львов - Минай

2-й тур

  • Рух - Шахтер
  • Десна - Динамо
  • Заря - Мариуполь
  • Колос - Львов
  • Минай - Александрия
  • Днепр-1 - Олимпик
  • Ворскла - Ингулец

3-й тур

  • Заря - Шахтер
  • Динамо - Львов
  • Ингулец - Десна
  • Рух - Колос
  • Александрия - Ворскла
  • Днепр-1 - Мариуполь
  • Олимпик - Минай

4-й тур

  • Шахтер - Олимпик
  • Минай - Динамо
  • Львов - Заря
  • Десна - Рух
  • Колос - Ингулец
  • Александрия - Днепр-1
  • Ворскла - Мариуполь

5-й тур

  • Десна - Шахтер
  • Динамо - Заря
  • Колос - Мариуполь
  • Олимпик - Александрия
  • Днепр-1 - Ворскла
  • Рух - Львов
  • Ингулец - Минай

6-й тур

  • Шахтер - Львов
  • Рух - Динамо
  • Заря - Колос
  • Днепр-1 - Десна
  • Александрия - Ингулец
  • Минай - Мариуполь
  • Олимпик - Ворскла

7-й тур

  • Ворскла - Шахтер
  • Динамо - Александрия
  • Заря - Рух
  • Десна - Олимпик
  • Колос - Минай
  • Львов - Днепр-1
  • Ингулец - Мариуполь 

8-й тур

  • Шахтер - Мариуполь
  • Днепр-1 - Динамо
  • Ингулец - Заря
  • Александрия - Десна
  • Колос - Олимпик
  • Львов - Ворскла
  • Минай - Рух

9-й тур

  • Динамо - Шахтер
  • Заря - Ворскла
  • Десна - Минай
  • Днепр-1 - Колос
  • Александрия - Львов
  • Олимпик - Мариуполь
  • Рух - Ингулец

10-й тур

  • Шахтер - Александрия
  • Ингулец - Динамо
  • Олимпик - Заря
  • Десна - Львов
  • Ворскла - Колос
  • Минай - Днепр-1
  • Рух - Мариуполь

11-й тур

  • Днепр-1 - Шахтер
  • Динамо - Ворскла
  • Минай - Заря
  • Колос - Десна
  • Александрия - Рух
  • Львов - Мариуполь
  • Ингулец - Олимпик

12-й тур

  • Шахтер - Минай
  • Мариуполь - Динамо
  • Заря - Днепр-1
  • Десна - Ворскла
  • Колос - Александрия
  • Олимпик - Рух
  • Львов - Ингулец

13-й тур

  • Ингулец - Шахтер
  • Динамо - Колос
  • Александрия - Заря
  • Десна - Мариуполь
  • Рух - Днепр-1
  • Олимпик - Львов
  • Ворскла - Минай

Ранее сообщалось, что Руху засчитали техническую победу над Металлургом и львовская команда получила прямую путевку в УПЛ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Цыганков едет в Милан на медосмотр
02 Слова Симеоне после вылета Атлетико из Лиги чемпионов
03 РБ Лейпциг 2:1 Атлетико: события матча (Фото, Видео)
04 Первая лига: кто пробился в УПЛ (Фото)
05 РБ Лейпциг - Атлетико: видео голов и обзор матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь