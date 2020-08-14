Фонсека проводит отпуск в Украине, в Рому могут перейти сразу два динамовца

Наставник Ромы Паулу Фонсека проводит свой отпуск в Украине на берегу Черного моря. Об этом сообщает издание La Gazetta dello Sport.

По информации источника, главный тренер Волков может совместить свой отдых с переговорами с потенциальными новичками.

Ранее стало известно об интересе Ромы к двум фланговым защитникам Динамо украинцу Виталию Миколенко и поляку Томашу Кендзере. Фонсека может провести предварительные переговоры с футболистами, а затем пообщаться с новым владельцем римского клуба на предмет трансферной политики.

В последнем матче сезона 2019/20 Рома уступила Севилье в 1/8 финала Лиги Европы.

Отметим, супругой португальского специалиста является украинка Катерина Фонсека (Остроушко), об отношениях пары стало известно в 2018 году.