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Фонсека проводит отпуск в Украине, в Рому могут перейти сразу два динамовца

Фонсека проводит отпуск в Украине, в Рому могут перейти сразу два динамовца
Обновлено 17:54 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Наставник Ромы Паулу Фонсека проводит свой отпуск в Украине на берегу Черного моря. Об этом сообщает издание La Gazetta dello Sport.

По информации источника, главный тренер Волков может совместить свой отдых с переговорами с потенциальными новичками. 

Ранее стало известно об интересе Ромы к двум фланговым защитникам Динамо украинцу Виталию Миколенко и поляку Томашу Кендзере. Фонсека может провести предварительные переговоры с футболистами, а затем пообщаться с новым владельцем римского клуба на предмет трансферной политики.

В последнем матче сезона 2019/20 Рома уступила Севилье в 1/8 финала Лиги Европы.

Отметим, супругой португальского специалиста является украинка Катерина Фонсека (Остроушко), об отношениях пары стало известно в 2018 году.

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Все по теме:

ФК Рома, ФК Динамо (Киев), Футбол, Паулу Фонсека.

Автор:

Телеграф
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