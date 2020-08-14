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Гармаш вернулся в Динамо и уже тренируется в общей группе (Фото)

Гармаш вернулся в Динамо и уже тренируется в общей группе (Фото)
20:12 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Украинский полузащитник Денис Гармаш вернулся в стан Динамо. Об этом сообщила пресс-служба киевского клуба на официальной страничке в Instagram.

Гармаш, вернувшийся из аренды в Ризеспоре, поучаствовал в групповом занятии киевлян.

"Денис Гармаш уже тренируется с командой", - гласит сообщение от пресс-службы Динамо.

Денис Гармаш на тренировке Динамо 14 августа

Напомним, полузащитник в январе 2020 года отправился на правах аренды в турецкий Ризеспор. По итогам сезона 2019/20 команда Гармаша сохранила прописку в элите турецкого футбола после чего игрок вернулся в Динамо. В прошлом сезоне хавбек отыграл за Динамо и Ризеспор в 36-и играх, в которых отметился четырьмя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Луческу не хочет продавать Супрягу из-за возможной реакции фанатов Динамо.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), УПЛ, Денис Гармаш.

Автор:

Телеграф
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