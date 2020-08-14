Лион может опротестовать назначения арбитра Маккели на матч с Манчестер Сити

Присутствует конфликт интересов.

Уже завтра состоится последний четвертьфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2019/20 Манчестер Сити - Лион.

Главным арбитром на поединок назначен рефери из Нидерландов Данни Маккели. Однако в этом назначении присутствует конфликт интересов, ведь судьба амстердамского Аякса зависит от результата этой игры, сообщает goal.com. Дело в том, что в случае поражения Лиона Аякс пройдет в групповой этап ЛЧ 2020/21 напрямую, а если французы победят, то голландской команде придется преодолевать квалификационный барьер.

Из-за этого Лион может попросить УЕФА назначит другого рефери на игру, которая начнется 15 августа в 22:00 по киевскому времени.

Ранее вторым полуфиналистом Лиги чемпионов сенсационно стал РБ Лейпциг.