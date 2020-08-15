"Потому что он сильнее": Луческу уверен в победе Шахтера над Интером

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу, который ранее 12 лет тренировал Шахтер, поделился мыслями о розыгрыше Лиги Европы 2019/20.

По мнению румынского специалиста, донецкая команда пройдет Интер в полуфинале и выиграет турнир за счет победного менталитета.

"Шахтер" выйдет в финал, потому что он сильнее. Мы говорим о команде, сформированной годами, о победном проекте. Я был там 12 лет, и по частям мы собрали очень сильный состав. Если изучите состав, то заметите, что 7 из 11 футболистов - это игроки, которых я тренировал и привез в Донецк.

У "Шахтера" больше уверенности в собственных силах, таланта и лучше организация игры. В последние годы (за исключением пары матчей, в которых Фонсека опробовал схему 4–4–2, которую он использовал в "Браге") команда всегда играла по схеме 4–2–3–1.

Игроки прекрасно знают друг друга и синхронизировали движения, а также имеют атаку с невероятным потенциалом. Мои Тайсон и Марлос очень сильны и на флангах, и в тройке под нападающим. Также есть Жуниор Мораес, который забивает всегда и во всех случаях. Я не знаю, почему гранды все еще не заметили его, ведь он готов к любому из топ-5 лучших чемпионатов Европы.

Кто выиграет трофей? "Шахтер". После Кубка УЕФА, который мы выиграли в 2009 году, пришло время еще одного триумфа", - цитирует Мирчу Луческу calcionews24.com.

Напомним, матч 1/2 финала Лиги Европы Интер Шахтер состоится в понедельник, 17 августа. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

Ранее один из бразильцев, которых воспитывал Луческу, стал игроком лондонского Арсенала.