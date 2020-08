Экс-футболист Шахтера Виллиан официально стал игроком Арсенала

По информации источника, правый вингер подписал контракт с лондонцами сроком на три года. Игрок пришел в клуб бесплатно на правах свободного агента. По информации СМИ, зарплата бразильца в клубе составит £220 тыс. в неделю. Свои выступления в АПЛ экс-горняк продолжит под номером "12".

Напомним, Виллиан последние семь лет выступал за Челси и покинул Синих из-за того, что те не предоставили ему трехлетний контракт. В сезоне 2019/20 полузащитник сыграл в 47-и играх, забив 11 мячей и отдав 9 голевых передач.

New club. New colours. New beginnings.

Welcome to The Arsenal, @WillianBorges88! pic.twitter.com/B7Tl01BXLe

— Arsenal (@Arsenal) August 14, 2020