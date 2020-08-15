Скачать
Суббота, 15.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Лучший бомбардир чемпионата Беларуси отказывается играть за сборную до ухода Лукашенко
Лучший бомбардир чемпионата Беларуси отказывается играть за сборную до ухода Лукашенко
"Король лыж" Нортуг угодил в кокаиновый скандал
"Король лыж" Нортуг угодил в кокаиновый скандал
Украинка Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Монако (Видео)
Украинка Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Монако (Видео)
Миочич - Кормье: дуэль взглядов и результаты взвешивания (Видео)
Миочич - Кормье: дуэль взглядов и результаты взвешивания (Видео)

Динамо и Шахтер начнут новый сезон УПЛ первыми: расписание матчей 1-го тура

Динамо и Шахтер начнут новый сезон УПЛ первыми: расписание матчей 1-го тура
Обновлено 15:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УПЛ
Уже в ближайшую пятницу, 21 августа, в Украине стартует чемпионат по футболу 2020/21.

Накануне на официальном сайте украинской Премьер-лиги появилось расписание первого тура. Дебютный тур нового сезона планируют провести в три дня. В пятницу, 21 августа, сыграют лидеры украинского футбола Динамо и Шахтер. 

Однако Шахтер в случае успешной игры в Лиге Европы против Интера свой матч с Колосом сыграет позднее.

Расписание матчей первого тура чемпионата Украины 2020/21:

21 августа, пятница

  • 17:00 - Олимпик (Донецк) - Динамо (Киев)
  • 19:00 - Шахтер (Донецк) - Колос (Ковалевка)

22 августа, суббота

  • 14:00 - Львов - Минай
  •  17:00 - Десна (Чернигов) - Заря (Луганск)
  • 19:30 - Александрия - Мариуполь

 23 августа, воскресенье

  • 14:00 - Ингулец (Петрово) - Днепр-1
  • 17:00 - Ворскла (Полтава) - Рух (Львов)

Ранее УПЛ показала календарь первого круга чемпионата Украины по футболу 2020/21.

Напомним, в прошлом сезоне УПЛ досрочную победу в турнире одержал Шахтер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Барселона 2:8 Бавария: события матча (Видео)
02 Бавария растоптала Барселону в четвертьфинале Лиги чемпионов (Видео)
03 Барселона сообщила о вспышке коронавируса за полтора часа до игры с Баварией
04 Луческу опасается фанатов Динамо в вопросе продажи Супряги
05 Гармаш вернулся в Динамо и уже тренируется в общей группе (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь