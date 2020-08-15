Динамо и Шахтер начнут новый сезон УПЛ первыми: расписание матчей 1-го тура

Накануне на официальном сайте украинской Премьер-лиги появилось расписание первого тура. Дебютный тур нового сезона планируют провести в три дня. В пятницу, 21 августа, сыграют лидеры украинского футбола Динамо и Шахтер.
Однако Шахтер в случае успешной игры в Лиге Европы против Интера свой матч с Колосом сыграет позднее.
Расписание матчей первого тура чемпионата Украины 2020/21:
21 августа, пятница
22 августа, суббота
23 августа, воскресенье
Ранее УПЛ показала календарь первого круга чемпионата Украины по футболу 2020/21.
Напомним, в прошлом сезоне УПЛ досрочную победу в турнире одержал Шахтер.