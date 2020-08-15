Динамо и Шахтер начнут новый сезон УПЛ первыми: расписание матчей 1-го тура

Уже в ближайшую пятницу, 21 августа, в Украине стартует чемпионат по футболу 2020/21.

Накануне на официальном сайте украинской Премьер-лиги появилось расписание первого тура. Дебютный тур нового сезона планируют провести в три дня. В пятницу, 21 августа, сыграют лидеры украинского футбола Динамо и Шахтер.

Однако Шахтер в случае успешной игры в Лиге Европы против Интера свой матч с Колосом сыграет позднее.

Расписание матчей первого тура чемпионата Украины 2020/21:

21 августа, пятница

17:00 - Олимпик (Донецк) - Динамо (Киев)

- Олимпик (Донецк) - Динамо (Киев) 19:00 - Шахтер (Донецк) - Колос (Ковалевка)

22 августа, суббота

14:00 - Львов - Минай

- Львов - Минай 17:00 - Десна (Чернигов) - Заря (Луганск)

- Десна (Чернигов) - Заря (Луганск) 19:30 - Александрия - Мариуполь

23 августа, воскресенье

14:00 - Ингулец (Петрово) - Днепр-1

- Ингулец (Петрово) - Днепр-1 17:00 - Ворскла (Полтава) - Рух (Львов)

Ранее УПЛ показала календарь первого круга чемпионата Украины по футболу 2020/21.

Напомним, в прошлом сезоне УПЛ досрочную победу в турнире одержал Шахтер.