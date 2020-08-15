Интер - Шахтер: стала известна судейская бригада на полуфинал Лиги Европы

Польский арбитр Шимон Марчиняк рассудит полуфинальный матч Лиги Европы Интер - Шахтер.

В ближайший понедельник, 17 августа, Интер и Шахтер проведут матч 1/2 финала Лиги Европы сезона 2019/20.

Пресс-служба УЕФА объявила о назначении польской судейской бригады на эту игру. Главным арбитром полуфинала станет Шимон Марчиняк. Линейными рефери назначены Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. За систему видеопомощи арбитра (VAR) будет отвечать Павел Гиль, а ассистировать ему будет Томаш Квятковски. Единственным не поляком в судейской бригаде оказался четвертый судья Уильям Коллам из Шотландии.

В финале победитель противостояния Интер - Шахтер сыграет с победителем второго матча 1/2 финала Севилья - Манчестер Юнайтед, который пройдет в это воскресенье, 16 августа.

Ранее сообщалось, что в Лиге чемпионов случился небольшой скандал в связи с назначением арбитра на матч Манчестер Сити - Лион.