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Интер - Шахтер: стала известна судейская бригада на полуфинал Лиги Европы

Интер - Шахтер: стала известна судейская бригада на полуфинал Лиги Европы
Обновлено 16:47 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Польский арбитр Шимон Марчиняк рассудит полуфинальный матч Лиги Европы Интер - Шахтер.

В ближайший понедельник, 17 августа, Интер и Шахтер проведут матч 1/2 финала Лиги Европы сезона 2019/20.

Пресс-служба УЕФА объявила о назначении польской судейской бригады на эту игру. Главным арбитром полуфинала станет Шимон Марчиняк. Линейными рефери назначены Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. За систему видеопомощи арбитра (VAR) будет отвечать Павел Гиль, а ассистировать ему будет Томаш Квятковски. Единственным не поляком в судейской бригаде оказался четвертый судья Уильям Коллам из Шотландии.

В финале победитель противостояния Интер - Шахтер сыграет с победителем второго матча 1/2 финала Севилья - Манчестер Юнайтед, который пройдет в это воскресенье, 16 августа.

Ранее сообщалось, что в Лиге чемпионов случился небольшой скандал в связи с назначением арбитра на матч Манчестер Сити - Лион.

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ФК Шахтер, Лига Европы, ФК Интер (Милан), Футбол.

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Телеграф
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