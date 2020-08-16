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Гвардиола прокомментировал поражение Ман Сити

Гвардиола прокомментировал поражение Ман Сити
Обновлено 12:08 Сегодня Телеграф football.ua
Наставник горожан — о матче против Лиона в Лиге чемпионов.

Лион достаточно неожиданно обыграл Манчестер Сити и вышел в полуфинал еврокубкового турнира. Наставник "горожан" Пеп Гвардиола прокомментировал это событие.

"Однажды мы пробьемся в полуфинал. В первые 20-25 минут мы с трудом находили свободные зоны для атак. Второй тайм сыграли получше. Меня не покидает чувство, что мы были лучше соперника, но в этом турнире нужно играть идеально".

"Мы многое сделали хорошо, но этого оказалось недостаточно. В ключевые моменты мы допустили ошибки в штрафных. Мы с трудом находили свободные зоны для атак".

Пеп Гвардиола прокомментировал промах Рахима Стерлинга при счете 1:2.

"В таких ситуациях нужно забивать и переводить игру в дополнительное время, но вместо этого мы пропустили третий мяч, и все на этом было закончено. При этом мы создали больше шансов, чем соперник, и больше били по воротам".

"Мы должны поддержать игроков, когда они вернутся в клуб. Мы должны однажды пробить этот барьер на пути в полуфинал. Команда заслужила это за последние годы. Возможно, однажды мы все же добьемся этого", — приводит слова Пепа Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, АПЛ.

Автор:

Телеграф
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