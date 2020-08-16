Манчестер Сити подыскивает игрока на позицию Зинченко

Манчестер Сити хочет купить левого защитника. Об этом сообщает theathletic.

Горожане планируют усиление. По информации источника, боссы клуба задумывают значительно усилить левый фланг атаки и обороны.

Сообщается, что после завершения трансфера Калиду Кулибали из Наполи МС начнет переговоры по проблемным позициям. Отмечается, что договоренность по Кулибали будет достигнута после выступления команды в Лиге чемпионов 2019/20.

Вчера, 15 августа, манчестерский клуб с треском вылетел из Лиги чемпионов 2019/20 и теперь может полностью сосредоточиться на подписании новичков. В последней игре сезона на позиции левого защитника играл Жоау Канселу, который номинально является игроком правого фланга.

Отметим, Хосеп Гвардиола частенько заигрывает украинца Александра Зинченко на позиции левого фулбека. Кроме того, за МС на этой позиции выступает Бенжамен Менди.

Ранее Гвардиола прокомментировал вылет команды из ЛЧ.