Состоялись первые матчи плей-офф за место в Первой лиге (Видео)

Последние две команды Первой лиги сезона 2019/20 Черкащина и Металлург Запорожье сражаются за место в дивизионе с третьими командами Второй лиги Украины Вересом и Альянсом. Противостояние плей-офф проходит в формате двух матчей.
В первых играх представители Второй лиги разобрались с аутсайдерами Первой лиги. Верес обыграл Черкащину со счетом 2:0, а Альянс с аналогичным результатом переиграл Металлург.
Результаты матчей плей-офф:
Верес - Черкащина 2:0
Голы: Петько, 56, Яременко, 90+2
Металлург Запорожье - Альянс 0:2
Голы: Загинайлов, 14, Шаран, 60
Напомним, по итогам сезона 2019/20 из Первой лиги в УПЛ пробились сразу три команды.