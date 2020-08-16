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Состоялись первые матчи плей-офф за место в Первой лиге (Видео)

Состоялись первые матчи плей-офф за место в Первой лиге (Видео)
Обновлено 19:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Сегодня, 16 августа, состоялись первые матчи плей-офф за выход в Первую лигу.

Последние две команды Первой лиги сезона 2019/20 Черкащина и Металлург Запорожье сражаются за место в дивизионе с третьими командами Второй лиги Украины Вересом и Альянсом. Противостояние плей-офф проходит в формате двух матчей.

В первых играх представители Второй лиги разобрались с аутсайдерами Первой лиги. Верес обыграл Черкащину со счетом 2:0, а Альянс с аналогичным результатом переиграл Металлург.

Результаты матчей плей-офф:

Верес - Черкащина 2:0

Голы: Петько, 56, Яременко, 90+2

Металлург Запорожье - Альянс 0:2

Голы: Загинайлов, 14, Шаран, 60

Напомним, по итогам сезона 2019/20 из Первой лиги в УПЛ пробились сразу три команды.

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Все по теме:

Футбол, Первая лига, Вторая лига, ФК Верес, МФК Металлург, ФК Черкащина, ФК Альянс.

Автор:

Телеграф
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