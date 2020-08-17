Севилья выбила Манчестер Юнайтед на пути в финал Лиги Европы (Видео)

В воскресенье, 16 августа, завершился матч 1/2 финала Лиги Европы Севилья - Манчестер Юнайтед.

Встреча, проходившая в Кельне на одноименной арене, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанской команды.

В первом тайме команды обменялись голами. В начале поединка Маркус Рэшфорд прорвался в чужую штрафную и пробил, защитник Диего Карлос сбил форварда и арбитр назначил пенальти. 11-метровый удар реализовал Бруну Фернандеш. Андалусийцы ринулись отыгрываться и это им удалось сделать на 26-й минуте. Молниеносная атака "хозяев" завершилась прострелом Серхио Регилона на Сусо и последний без шансов для Давида Де Хеа переправил мяч в ворота.

Во втором тайме манкунианцы вновь выиграли дебют, однако марокканский голкипер Севильи Яссин Буну поймал кураж ив течении нескольких минут трижды спасал свою команду от неминуемого гола. На 78-й минуте Хесус Навас исполнил феноменальную передачу-навес с правого фланга, а вышедший на замену Люк де Йонг забил победный гол своей команды.

Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед

Голы: Сусо 26', Люк де Йонг 78' - Бруну Фернандеш 9' (с пенальти)

Полный обзор матча:

Таким образом, Севилья вышла в свой шестой финал Лиги Европы/Кубка УЕФА. В пяти предыдущих решающих матчах андалусийцы праздновали победу.

В понедельник, 17 августа, в матче Интер - Шахтер определится второй финалист Лиги Европы.

Напомним, вчера из Лиги чемпионов сенсационно вылетел Манчестер Сити.