Скачать
Понедельник, 17.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Гонщик оказался в миллиметрах от смерти: видео жуткой аварии
Гонщик оказался в миллиметрах от смерти: видео жуткой аварии
Севилья 2:1: события матча (Видео)
Севилья 2:1: события матча (Видео)
Такое не берется: чудо-гол динамовца со штрафного (Видео)
Такое не берется: чудо-гол динамовца со штрафного (Видео)
Рефери украл нокаут у непобедимого боксера (Видео)
Рефери украл нокаут у непобедимого боксера (Видео)

Севилья выбила Манчестер Юнайтед на пути в финал Лиги Европы (Видео)

Севилья выбила Манчестер Юнайтед на пути в финал Лиги Европы (Видео)
00:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В воскресенье, 16 августа, завершился матч 1/2 финала Лиги Европы Севилья - Манчестер Юнайтед.

Встреча, проходившая в Кельне на одноименной арене, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанской команды.

В первом тайме команды обменялись голами. В начале поединка Маркус Рэшфорд прорвался в чужую штрафную и пробил, защитник Диего Карлос сбил форварда и арбитр назначил пенальти. 11-метровый удар реализовал Бруну Фернандеш. Андалусийцы ринулись отыгрываться и это им удалось сделать на 26-й минуте. Молниеносная атака "хозяев" завершилась прострелом Серхио Регилона на Сусо и последний без шансов для Давида Де Хеа переправил мяч в ворота.

Во втором тайме манкунианцы вновь выиграли дебют, однако марокканский голкипер Севильи Яссин Буну поймал кураж ив течении нескольких минут трижды спасал свою команду от неминуемого гола. На 78-й минуте Хесус Навас исполнил феноменальную передачу-навес с правого фланга, а вышедший на замену Люк де Йонг забил победный гол своей команды.

Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед

Голы: Сусо 26', Люк де Йонг 78' - Бруну Фернандеш 9' (с пенальти)

Полный обзор матча:

Таким образом, Севилья вышла в свой шестой финал Лиги Европы/Кубка УЕФА. В пяти предыдущих решающих матчах андалусийцы праздновали победу.

В понедельник, 17 августа, в матче Интер - Шахтер определится второй финалист Лиги Европы.

Напомним, вчера из Лиги чемпионов сенсационно вылетел Манчестер Сити.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Европы, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, ФК Севилья.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Игроки Барселоны определились с главным тренером команды
02 В Барселоне всего пять "неприкасаемых" футболистов: список
03 Состоялись первые матчи плей-офф за место в Первой лиге (Видео)
04 Севилья 2:1: события матча (Видео)
05 Гонщик оказался в миллиметрах от смерти: видео жуткой аварии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь