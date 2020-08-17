Феноменальная передача Наваса - в обзоре матча Севилья - Манчестер Юнайтед (Видео)

Вчера, 16 августа, состоялся матч 1/2 финала в Лиги Европы 2019/20 Севилья - Манчестер Юнайтед. Встреча, проходившая на арене "Кельн", завершилась со счетом 2:1. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Манчестер Юнайтед за исключением нескольких пятиминуток полностью доминировал в игре. Давление манкунианцев увенчалось во взятие ворот уже в дебюте поединка. В начале тайма Маркус Рэшфорд заработал 11-метровый, который реализовал Бруну Фернандеш. Севилья сумела отыграться еще в первой 45-минутке усилиями Сусо, который замкнул блестящую передачу Регилона с левого фланга.

Во втором тайме "давили" манкунианцы, а забили андалусийцы. На 78-й минуте Люк де Йонг удачно замкнул феноменальную передачу Хесуса Наваса с правого фланга.

Видеообзор матча Севилья - Манчестер Юнайтед (2:1)

Таким образом, Севилья шагает в финал турнира, где встретится с победителем пары Интер - Шахтер. Примечательно, что Севилья выиграла все свои 5 финалов Лиги Европы/Кубка УЕФА.

Ранее сообщалось, что футболисты Барселоны определились с главным тренером команды.