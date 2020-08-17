Скачать
Понедельник, 17.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украинец забил соло гол в стиле Месси в Бельгии (Видео)
Украинец забил соло гол в стиле Месси в Бельгии (Видео)
Севилья выбила Манчестер Юнайтед на пути в финал Лиги Европы (Видео)
Севилья выбила Манчестер Юнайтед на пути в финал Лиги Европы (Видео)
Луческу хочет видеть грека в составе Динамо
Луческу хочет видеть грека в составе Динамо
"Шахтер добился огромного уважения": слова Конте перед полуфиналом Лиги Европы
"Шахтер добился огромного уважения": слова Конте перед полуфиналом Лиги Европы

Феноменальная передача Наваса - в обзоре матча Севилья - Манчестер Юнайтед (Видео)

Феноменальная передача Наваса - в обзоре матча Севилья - Манчестер Юнайтед (Видео)
Обновлено 09:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Вчера, 16 августа, состоялся матч 1/2 финала в Лиги Европы 2019/20 Севилья - Манчестер Юнайтед. Встреча, проходившая на арене "Кельн", завершилась со счетом 2:1. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Манчестер Юнайтед за исключением нескольких пятиминуток полностью доминировал в игре. Давление манкунианцев увенчалось во взятие ворот уже в дебюте поединка. В начале тайма Маркус Рэшфорд заработал 11-метровый, который реализовал Бруну Фернандеш. Севилья сумела отыграться еще в первой 45-минутке усилиями Сусо, который замкнул блестящую передачу Регилона с левого фланга.

Во втором тайме "давили" манкунианцы, а забили андалусийцы. На 78-й минуте Люк де Йонг удачно замкнул феноменальную передачу Хесуса Наваса с правого фланга.

Видеообзор матча Севилья - Манчестер Юнайтед (2:1)

Таким образом, Севилья шагает в финал турнира, где встретится с победителем пары Интер - Шахтер. Примечательно, что Севилья выиграла все свои 5 финалов Лиги Европы/Кубка УЕФА.

Ранее сообщалось, что футболисты Барселоны определились с главным тренером команды.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Европы, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, ФК Севилья.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Игроки Барселоны определились с главным тренером команды
02 В Барселоне всего пять "неприкасаемых" футболистов: список
03 Состоялись первые матчи плей-офф за место в Первой лиге (Видео)
04 Севилья 2:1: события матча (Видео)
05 Гонщик оказался в миллиметрах от смерти: видео жуткой аварии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь