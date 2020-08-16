Игроки Барселоны определились с главным тренером команды

Игроки каталонской Барселоны хотят, чтобы Хави возглавил команду. Об этом сообщает AS.

По информации источника, лидеры Барселоны сошлись во мнении, что команду должен возглавить только Хави, который в данное время тренирует катарский Аль-Садд. По мнению игроков Сине-гранатовых лишь легенда клуба может сплотить коллектив в это непростое время для Блаугранас.

Напомним, боссы Барселоны крайне недовольны обидным поражением команды от Баварии в Лиге чемпионов и вскоре ожидается отставка Кике Сетьена. Главными фаворитами на пост наставника вице-чемпионов Испании являются: экс-тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино, наставник сборной Нидерландов Рональд Куман и легенда клуба Хави.

Ранее сообщалось, что Барселона готовит большую распродажу и лишь пять игроков точно останутся в команде.

Напомним, сразу же после разгрома от Баварии СМИ заговорили об уходе Месси из команды.