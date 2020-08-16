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Игроки Барселоны определились с главным тренером команды

Игроки Барселоны определились с главным тренером команды
Обновлено 20:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Игроки каталонской Барселоны хотят, чтобы Хави возглавил команду. Об этом сообщает AS.

По информации источника, лидеры Барселоны сошлись во мнении, что команду должен возглавить только Хави, который в данное время тренирует катарский Аль-Садд. По мнению игроков Сине-гранатовых лишь легенда клуба может сплотить коллектив в это непростое время для Блаугранас.

Напомним, боссы Барселоны крайне недовольны обидным поражением команды от Баварии в Лиге чемпионов и вскоре ожидается отставка Кике Сетьена. Главными фаворитами на пост наставника вице-чемпионов Испании являются: экс-тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино, наставник сборной Нидерландов Рональд Куман и легенда клуба Хави.

Ранее сообщалось, что Барселона готовит большую распродажу и лишь пять игроков точно останутся в команде.

Напомним, сразу же после разгрома от Баварии СМИ заговорили об уходе Месси из команды.

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Все по теме:

ФК Барселона, Футбол, Хави.

Автор:

Телеграф
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