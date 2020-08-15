Тотальное деклассирование - в обзоре матча Барселона - Бавария (Видео)

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Обновлено 09:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В пятницу, 14 августа, состоялся матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2019/20 Барселона - Бавария. Игра, проходившая на стадионе "Эштадиу ду Бенфика" в Лиссабоне, завершилась с невероятным счетом 2:8. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Первыми открыли счет "гости": Мюллер на четвертой минуте обыгрался с партнером и мощно пробил прямо в цель. Каталонцы отыгрались спустя три минуты: после прострела с левого фланга Давид Алаба по невообразимой траектории срезал мяч в собственные ворота. Месси создал один момент после чего началось унижение Сине-гранатовых. Еще в первом тайме мюнхенцы довели дело разгрома усилиями ПеришичаГнабри и Мюллера.

Во втором тайме после гола Суареса, казалось, интрига сохранена, но Бавария продолжала давление. Главной интригой стало, забьет ли Левандовски гол и Роберт забил, правда, сначала отличился Киммих, а после выхода Коутиньо забил и поляк. Затем бразилец двумя точными попаданиями на 85-й и 88-й минутах установил окончательный счет 2:8.

Видеообзор матча Барселона - Бавария (2:8)

Таким образом, Бавария шагает в полуфинал, где встретится с победителем противостояния Манчестер Сити - Лион. Англичане и французы сыграют уже сегодня, начало игры в 22:00 по киевскому времени.

Ранее в 1/2 финала ЛЧ прошли ПСЖ и РБ Лейпциг.

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ФК Бавария, ФК Барселона, Лига Чемпионов, Футбол.

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Телеграф
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