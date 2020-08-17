Луческу хочет видеть грека в составе Динамо

Динамо проявляет интерес к полузащитнику Панатинаикоса Димитрису Курбелису. Об этом сообщает filathlos.gr.

В шорт-лист возможных приобретений киевлян в летнее трансферное окно попал опорный хавбек Панатинаикоса грек Димитрис Курбелис, который является капитаном команды.

По информации источника, приобретение Курбелиса - альтернативный вариант для вице-чемпионов Украины. Если киевляне не смогут приобрести финна Глена Камара из Рейнджерс, то переключатся на грека. Трансферная стоимость Димитриса составляет около €3 млн, а вот за Камара Динамо придется раскошелиться на сумму около €10 млн. Именно это обстоятельство говорит в пользу перехода Курбелиса в киевский клуб.

Пока что Динамо провело предварительные переговоры с самим футболистом, однако вскоре функционеры киевского клуба могут сделать официальный запрос с предложением в Панатинаикос.

В сезоне 19/20 Курбелис провел 37 игр, забив четыре гола и отдав одну голевую передачу.

Ранее Динамо разгромила Полесье в товарищеской игре. Николай Шапаренко отметился суперголом со штрафного.