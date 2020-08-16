Такое не берется: чудо-гол динамовца со штрафного (Видео)

Николай Шапаренко забил шикарный гол со штрафного во время спарринга со второлиговым Полесьем.

Вчера, 15 августа, киевского Динамо провело очередной спарринг в рамках подготовки к новому сезону, который стартует для команды Мирчи Луческу в ближайшую пятницу.

Счет в матче открыл Владислав Супряга, за которым охотится Болонья. Форвард на 12-й минуте с острого угла поразил ворота соперников. Еще через 12 минут Виталий Буяльский ударом с метров 8-и удвоил преимущество киевлян. На 37-й минуте Супряга оформил дубль, мощно пробив низом из пределов штрафной. Под занавес тайма напомнил о себе Николай Шапаренко, красиво реализовав штрафной удар.

Гости забили гол престижа на 52-й минуте усилиями Ярослава Галенко, который добил мяч в ворота вице-чемпионов Украины после ошибки защитника киевлян. Решающую точку в игре поставил Миккель Дуэлунд.

Видеообзор матча Динамо - Полесье (5:1)

Ранее сообщалось, что Луческу опасается фанатов Динамо из-за возможной продажи Супряги.