Рональд Куман согласовал контракт с Барселоной

Голландец Рональд Куман в скором времени возглавит Барселону. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, уже в ближайшее время нидерландский специалист подпишет контракт с каталонцами по схеме "1+1".

Сообщается, что по мнению боссов Сине-гранатовых, Куман является идеальным кандидатом на замену Кике Сетьена. Примечательно, что Рональд, возглавляющий сборную Нидерландов на данный момент, в своем контракте с Королевским футбольным союзом Нидерландов имеет пункт, в котором говорится, что он может покинуть свой пост, если получит предложение от Барселоны.

Напомним, увольнение Кике Сетьена - это вопрос решенный после того, как Барселона провела одну из худших игр в истории в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов с Баварией.

Отметим, Куман уже работал в Барселоне и в качестве игрока (1989 -1995 года), и в качестве ассистента главного тренера (1998-2000 года). Будучи футболистом Барсы Рональд выиграл все на клубном уровне. У него на счету четыре победы в чемпионате Испании, один национальный кубок, три Суперкубка Испании, Лига чемпионов и Суперкубок УЕФА.