Скачать
Понедельник, 17.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Полуфинал Лиги Европы Интер - Шахтер уже сегодня: где и когда смотреть, прогноз
Полуфинал Лиги Европы Интер - Шахтер уже сегодня: где и когда смотреть, прогноз
Деревянченко возглавит уникальный вечер бокса от Showtime с пятью чемпионскими боями
Деревянченко возглавит уникальный вечер бокса от Showtime с пятью чемпионскими боями
Луческу хочет видеть грека в составе Динамо
Луческу хочет видеть грека в составе Динамо
УЕФА назвал лучшего игрока 1/4 финала Лиги чемпионов 2019/20
УЕФА назвал лучшего игрока 1/4 финала Лиги чемпионов 2019/20

"Они же мои дети": Луческу признался, за кого будет болеть в полуфинале Лиги Европы Интер - Шахтер

"Они же мои дети": Луческу признался, за кого будет болеть в полуфинале Лиги Европы Интер - Шахтер
Обновлено 15:58 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Динамо (Киев)
Сегодня бывшие команды Мистера проведут полуфинальный матч Лиги Европы.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу прокомментировал грядущий полуфинал Лиги Европы Интер - Шахтер.

"За кого буду болеть? Все-таки за "Шахтер". В "Шахтере" мои дети, понимаете? Многие из них выросли при мне.

Я также был частью "Интера", клуб остался в моем сердце, но.... Думаю, на данный момент "Шахтер" сильнее "Интера". В том числе и потому, что игроки уже давно играют вместе, имеют большой европейский опыт и знают, что делать в любой ситуации.

"Интер" и "Шахтер" - две абсолютно разные команды. "Интер" основан на организации защиты и индивидуальных качествах, играет в вертикальный футбол. "Шахтер" базируется на маневрах внутри коллектива. В последние годы, в том числе и со мной, клуб довел до совершенства игру на короткой дистанции. В этом плане бразильцы исключительны.

Даже те бразильцы, которые пришли после меня, показывают хороший уровень. Фонсека не подходил этой команде, а Каштру вернулся к тому, чем занимался я с командой. Сейчас никто не приходит в клуб и не становится сразу игроком основы. Они не играют, пока не изучат философию команды.

Сейчас в клубе философия, которую мы всегда разделяли с Ахметовым: сзади украинцы, впереди бразильцы. Это делало "Шахтер" конкурентоспособным на протяжении многих лет", - цитирует Луческу Gazzetta dello Sport.

Отметим, Мирча Луческу тренировал Горняков на протяжении 12 сезонов с 2004 по 20016 год. В Интере румынский специалист провел несколько месяцев в сезоне 1998/1999. Будучи тренером дончан Мирча восемь раз становился чемпионом Украины, шесть раз побеждал в Кубке Украины, семь раз становился обладателем Суперкубка Украины, а в сезоне 2008/09 он вместе с Шахтером выиграл Кубок УЕФА (сейчас турнир переименован в Лигу Европы прим. ред.).

Напомним, сегодня,1 7 августа, Шахтер на арене "Дюссельдорф" сыграет с Интером в рамках матча 1/2 финала Лиги Европы 2019/20. Победитель этой встречи выйдет на Севилью. Финальный матч Лиги Европы состоится 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, ФК Интер (Милан), Мирча Луческу, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Игроки Барселоны определились с главным тренером команды
02 В Барселоне всего пять "неприкасаемых" футболистов: список
03 Состоялись первые матчи плей-офф за место в Первой лиге (Видео)
04 Севилья 2:1: события матча (Видео)
05 Украинец забил соло гол в стиле Месси в Бельгии (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь