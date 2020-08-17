"Они же мои дети": Луческу признался, за кого будет болеть в полуфинале Лиги Европы Интер - Шахтер

Сегодня бывшие команды Мистера проведут полуфинальный матч Лиги Европы.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу прокомментировал грядущий полуфинал Лиги Европы Интер - Шахтер.

"За кого буду болеть? Все-таки за "Шахтер". В "Шахтере" мои дети, понимаете? Многие из них выросли при мне.

Я также был частью "Интера", клуб остался в моем сердце, но.... Думаю, на данный момент "Шахтер" сильнее "Интера". В том числе и потому, что игроки уже давно играют вместе, имеют большой европейский опыт и знают, что делать в любой ситуации.

"Интер" и "Шахтер" - две абсолютно разные команды. "Интер" основан на организации защиты и индивидуальных качествах, играет в вертикальный футбол. "Шахтер" базируется на маневрах внутри коллектива. В последние годы, в том числе и со мной, клуб довел до совершенства игру на короткой дистанции. В этом плане бразильцы исключительны.

Даже те бразильцы, которые пришли после меня, показывают хороший уровень. Фонсека не подходил этой команде, а Каштру вернулся к тому, чем занимался я с командой. Сейчас никто не приходит в клуб и не становится сразу игроком основы. Они не играют, пока не изучат философию команды.

Сейчас в клубе философия, которую мы всегда разделяли с Ахметовым: сзади украинцы, впереди бразильцы. Это делало "Шахтер" конкурентоспособным на протяжении многих лет", - цитирует Луческу Gazzetta dello Sport.

Отметим, Мирча Луческу тренировал Горняков на протяжении 12 сезонов с 2004 по 20016 год. В Интере румынский специалист провел несколько месяцев в сезоне 1998/1999. Будучи тренером дончан Мирча восемь раз становился чемпионом Украины, шесть раз побеждал в Кубке Украины, семь раз становился обладателем Суперкубка Украины, а в сезоне 2008/09 он вместе с Шахтером выиграл Кубок УЕФА (сейчас турнир переименован в Лигу Европы прим. ред.).

Напомним, сегодня,1 7 августа, Шахтер на арене "Дюссельдорф" сыграет с Интером в рамках матча 1/2 финала Лиги Европы 2019/20. Победитель этой встречи выйдет на Севилью. Финальный матч Лиги Европы состоится