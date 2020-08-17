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Полуфинал Лиги Европы Интер - Шахтер уже сегодня: где и когда смотреть, прогноз

Полуфинал Лиги Европы Интер - Шахтер уже сегодня: где и когда смотреть, прогноз
13:22 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Сегодня, 17 августа, состоится матч 1/2 финала Лиги Европы 2019/20 Интер - Шахтер.

Встреча пройдет в Дюссельдорфе (Германия). Встреча пройдет в формате одноматчевой дуэли без зрителей на трибунах. Победитель противостояния отправится в финал с Севильей.

Где смотреть:

В прямом эфире в Украине игру по ТВ покажет телеканал "Футбол 1". Начало эфира в 21:55 по киевскому времени. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Также у нас на сайте оперативно будут появляться видео лучших моментов встречи.

Арена Дюссельдорфе перед матчем Интер - Шахтер

Путь к полуфиналу:

Шахтер и Интер начинали свой путь в еврокубках в Лиге чемпионов. Горняки заняли третье место в квартете С, уступив место в плей-офф ЛЧ Манчестер Сити и Аталанте и опередив Динамо (Загреб). Миланцы не смогли побороться за выход в 1/8 финала ЛЧ с Барселоной и Боруссией Д, но опередили пражскую Славию за место в плей-офф ЛЕ.

В 1/16 финала Лиги Европы Шахтер прошел Бенфику (2:1, 3:3), затем разобрался с Вольфсбургом (1:2, 0:3) и переиграл Базель (4:1). Нерадзурри, в свою очередь, справились с Лудогорцем (0:2, 1:2), Хетафе (2:0) и Байером (2:1).

Лицом к лицу:

Команды в своей истории встречались лишь дважды в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2005/06. В Донецке Горняки уступили 0:2, а в Милане команды сыграли вничью 1:1.

Прогноз:

Безоговорочным фаворитом противостояния является Интер. На победу миланской команды букмекеры предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,6 против 5,5 на Шахтер. Прогноз "Телеграф Спорт" 2:1.

Накануне команды провели открытые тренировки:

Ранее своими мыслями о матче поделились главные тренеры Шахтера и Интера Луиш Каштру и Антонио Конте соответственно.

Напомним, во вчерашнем полуфинале ЛЕ Севилья обыграла Манчестер Юнайтед.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Лига Европы, ФК Интер (Милан), Футбол.

Автор:

Телеграф
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