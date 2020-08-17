Полуфинал Лиги Европы Интер - Шахтер уже сегодня: где и когда смотреть, прогноз

Встреча пройдет в Дюссельдорфе (Германия). Встреча пройдет в формате одноматчевой дуэли без зрителей на трибунах. Победитель противостояния отправится в финал с Севильей.
Где смотреть:
В прямом эфире в Украине игру по ТВ покажет телеканал "Футбол 1". Начало эфира в 21:55 по киевскому времени. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Также у нас на сайте оперативно будут появляться видео лучших моментов встречи.
Путь к полуфиналу:
Шахтер и Интер начинали свой путь в еврокубках в Лиге чемпионов. Горняки заняли третье место в квартете С, уступив место в плей-офф ЛЧ Манчестер Сити и Аталанте и опередив Динамо (Загреб). Миланцы не смогли побороться за выход в 1/8 финала ЛЧ с Барселоной и Боруссией Д, но опередили пражскую Славию за место в плей-офф ЛЕ.
Дорога «Шахтера» в Кельн. Остается один шаг до финала!
Сделаем его вместе сегодня! #UEL #ИнтерШахтер #UCL @EuropaLeague @ChampionsLeague pic.twitter.com/SAPTb2PuXw
— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 17, 2020
В 1/16 финала Лиги Европы Шахтер прошел Бенфику (2:1, 3:3), затем разобрался с Вольфсбургом (1:2, 0:3) и переиграл Базель (4:1). Нерадзурри, в свою очередь, справились с Лудогорцем (0:2, 1:2), Хетафе (2:0) и Байером (2:1).
Лицом к лицу:
Команды в своей истории встречались лишь дважды в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2005/06. В Донецке Горняки уступили 0:2, а в Милане команды сыграли вничью 1:1.
Прогноз:
Безоговорочным фаворитом противостояния является Интер. На победу миланской команды букмекеры предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,6 против 5,5 на Шахтер. Прогноз "Телеграф Спорт" 2:1.
Накануне команды провели открытые тренировки:
Предматчевая тренировка в Дюссельдорфе
Готовы к полуфиналу @EuropaLeague #ИнтерШахтер!
Еще больше фото: https://t.co/ct8nCRL7Nc. #UEL pic.twitter.com/5Ip1UubaXZ
— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 16, 2020
| ALLENAMENTO
La rifinitura dei nerazzurri alla vigilia di #InterShakhtar di #UEL
Le foto https://t.co/YiqYCVB2Ux pic.twitter.com/ybvTPhxTSx
— Inter (@Inter) August 16, 2020
Ранее своими мыслями о матче поделились главные тренеры Шахтера и Интера Луиш Каштру и Антонио Конте соответственно.
Напомним, во вчерашнем полуфинале ЛЕ Севилья обыграла Манчестер Юнайтед.