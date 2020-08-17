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"Шахтер добился огромного уважения": слова Конте перед полуфиналом Лиги Европы

"Шахтер добился огромного уважения": слова Конте перед полуфиналом Лиги Европы
Обновлено 10:55 Сегодня Телеграф ФК Шахтер Фото: Твиттер
Главный тренер Интера Антонио Конте прокомментировал предстоящую одноматчевую дуэль против Шахтера в рамках 1/2 финала Лиги Европы 2019/20.

– Антонио, как "Шахтер" изменился с новым тренером Луишем Каштру? В чем отличие нынешнего "Шахтера" от команд Луческу и Фонсеки?

– Структура "Шахтера" как клуба такова, что их уровень, вне зависимости от смены тренера, всегда остается очень высоким. Я хорошо помню наше противостояние в Лиге чемпионов, когда я тренировал "Ювентус". Тогда мы с "Шахтером" прошли в плей-офф, выбив из группы действующего обладателя трофея "Челси". В то время за "Шахтер" выступали такие еще малоизвестные игроки, как Виллиан, Мхитарян, Фернандиньо, Луис Адриано, Алекс Тейшейра, Срна, даже Пятов, который и сегодня в команде. Это доказательство того, что у них всегда были и остаются сильные футболисты. И я поздравляю всю администрацию "Шахтера" с тем, что они могут находить такие интересные и очень сильные таланты. У "Шахтера" есть своя ДНК, и этот клуб добился огромного уважения. А главная заслуга Луиша Каштру, я считаю, состоит в том, что это огромное число талантов он сумел убедить играть как единое целое, играть для всей команды. Хоть у "Шахтера" сильные футболисты в атаке и полузащите, но "горняки" так же достаточно хорошо могут обороняться. Видно, что Луиш Каштру тщательно над этим работал. Поздравляю его с тем, что он смог найти такой путь.

– Можете сравнить "Шахтер" с вашим предыдущим соперником "Байером"? Кто из них выглядит опаснее?

– У нас большое уважение к "Шахтеру". Это клуб, который в течение всех последних лет показал на европейском уровне, что умеет. И сейчас это самый сильный соперник из всех, с кем мы играли в этом турнире. Но мы хорошо готовы к матчу. Выйдем на поле с большим уважением к ним, но также с большой целеустремленностью и желанием показать, что мы попали в полуфинал не случайно. Сделаем все возможное, чтобы пробиться в финал.

Также оставил свой комментарий перед матчем левый полузащитник Нерадзурри Эшли Янг.

"Если можно выбирать, лучше, конечно, не играть против команд, которые только сидят на своих воротах и защищаются. Хочется играть с теми, кто предпочитает атакующий футбол. Играешь на встречных курсах, и кто лучше в конкретный день, тот и побеждает. Думаю, будет классный матч.

Мы смотрели записи матчей Шахтера. Видели их игру с Базелем. Хорошая команда. Они бы не вышли в полуфинал, если бы это было не так. У нас все с радостью ждут возможности сыграть с Шахтером, снова проверить себя. Увидим, что будет после 90 минут игры", - цитирует Янга пресс-служба УЕФА.

Ранее с прессой пообщался и главный тренер Шахтера Луиш Каштру, который сообщил о спокойной атмосфере в команде.

Напомним, матч Интер - Шахтер состоится сегодня, 17 августа в Дюссельдорфе (Германия). Победитель этого противостояния в финале турнира сыграет с Севильей, которая вчера прошла Манчестер Юнайтед.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Лига Европы, ФК Интер (Милан), Футбол.

Автор:

Телеграф
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