Тухель о выходе ПСЖ в финал Лиги чемпионов: Я не мог расслабиться ни на мгновение

Главный тренер ПСЖ Тухель прокомментировал победу над Лейпцигом.

В полуфинале Лиги чемпионов ПСЖ разобрался с РБ Лейпцигом. Наставник парижан дал свой комментарий по игре.

"Я не мог расслабиться ни на мгновение. Самым важным для меня было то, как мы оборонялись. Сегодня мы показали хорошее сочетание настроя, характера и высокого класса".

"Мы оставались верными своему плану на игру. Когда это было возможно, мы старались перекрывать свободные зоны, тормозить контратаки соперника. И использовали скорость Анхеля, Килиана и Неймара, разрывая построения немецкого клуба".

"Мы не стали вносить большие тактические изменения. Да, мы готовились к конкретному сопернику, но особо не вносили коррективы в свою игру. Наши игроки снова показали, насколько голодны до побед. Они умеют работать и терпеть все вместе".

"Футбол — для болельщиков. Успехов мы добиваемся все вместе. Мы действительно ощущаем их поддержку, их веру в нас. Очень надеюсь, что они увидят и почувствуют: эта команда — настоящая команда", — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.