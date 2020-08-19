Скачать
Среда, 19.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Лион - Бавария: где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов
Лион - Бавария: где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов
Деревянченко возглавит уникальный вечер бокса от Showtime с пятью чемпионскими боями
Деревянченко возглавит уникальный вечер бокса от Showtime с пятью чемпионскими боями
Суперкубок впервые разыграют в Киеве
Суперкубок впервые разыграют в Киеве
ПСЖ обыграл Лейпциг на пути в финал Лиги чемпионов (Видео)
ПСЖ обыграл Лейпциг на пути в финал Лиги чемпионов (Видео)

Тухель о выходе ПСЖ в финал Лиги чемпионов: Я не мог расслабиться ни на мгновение

Тухель о выходе ПСЖ в финал Лиги чемпионов: Я не мог расслабиться ни на мгновение
Обновлено 11:15 Сегодня Телеграф football.ua
Главный тренер ПСЖ Тухель прокомментировал победу над Лейпцигом.

В полуфинале Лиги чемпионов ПСЖ разобрался с РБ Лейпцигом. Наставник парижан дал свой комментарий по игре.

"Я не мог расслабиться ни на мгновение. Самым важным для меня было то, как мы оборонялись. Сегодня мы показали хорошее сочетание настроя, характера и высокого класса".

"Мы оставались верными своему плану на игру. Когда это было возможно, мы старались перекрывать свободные зоны, тормозить контратаки соперника. И использовали скорость Анхеля, Килиана и Неймара, разрывая построения немецкого клуба".

"Мы не стали вносить большие тактические изменения. Да, мы готовились к конкретному сопернику, но особо не вносили коррективы в свою игру. Наши игроки снова показали, насколько голодны до побед. Они умеют работать и терпеть все вместе".

"Футбол — для болельщиков. Успехов мы добиваемся все вместе. Мы действительно ощущаем их поддержку, их веру в нас. Очень надеюсь, что они увидят и почувствуют: эта команда — настоящая команда", — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК ПСЖ, Футбол, Тухель.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ингулец выбрал домашнюю арену в УПЛ
02 Беллью дал прогноз на бой Уайт - Поветкин
03 Куман согласился возглавить Барселону
04 Джо Харт стал голкипером Тоттенхэма
05 ПСЖ обыграл Лейпциг на пути в финал Лиги чемпионов (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь