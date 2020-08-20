ФИФА сокращает бюджет

Бюджет ФИФА на 2019-2022 годы сокращен на 120 млн долларов.

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) сообщила о корректировке бюджета на цикл 2019-2022 годов.

Бюджет федерации на этот период сокращен с 6,56 миллиарда долларов до 6,44 миллиарда, сообщает официальный сайт ФИФА.

"Пересмотр бюджета связан с последствиями пандемии коронавируса, в частности с трансформацией календаря международных матчей, переносом чемпионата мира среди клубов и отказом от проведения Кубка конфедераций", - отмечается в сообщении.

Расходы ФИФА на 2019-2022 годы составят 6,34 миллиарда долларов. Федерация по итогам цикла полагает получить прибыль 100 миллионов долларов до вычета налогов.