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Динамо показало новую "полосатую" форму (Фото)

Динамо показало новую "полосатую" форму (Фото)
Обновлено 14:15 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)
Вице-чемпионы Украины и технический спонсор команды New Balance представили новую форму на сезон 2020/21.

Новая домашняя форма Динамо выполнена в традиционном белом цвете с сине-голубыми полосами. Выездной комплект - синий цвет с голубыми полосами. Кроме того, New Balance впервые анонсировал резервный комплект формы киевлян.

Полосы на форме, по замыслу дизайнеров, символизируют волны Днепра, а также новое начало команды, которую недавно принял Мирча Луческу. Клубная эмблема расположена у сердца, а на обороте футболке написан девиз "Киев - это мы", символизирующий единство команды, фанов и родной столицы.

Форма Динамо на сезон 2020/21 сделана из ткани NB DRY, которая отлично отводит влагу от тела и быстро сохнет. При ее производстве используются технологи для улучшения теплообмена и аэродинамики. Производителю New Balance доверяют такие большие клубы, как Порту (Португалия), Атлетик Бильбао (Испания), Селтик (Шотландия), Лилль (Франция)

Ранее сообщалось, что футболисты Динамо, в частности основной форвард вылечились от коронавируса.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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