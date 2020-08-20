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Александр Алиев готов возглавить клуб

Александр Алиев готов возглавить клуб
Обновлено 15:12 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Бывший игрок Динамо и сборной Украины Александр Алиев получил тренерскую лицензию УЕФА категории А. Об этом сообщил сам спортсмен в своих соцсетях.

"Вот она. Экзамен прошел. Лицензия у меня. А теперь Команда", - написал Алиев у себя на страничке в Instagram, прикрепив фото с долгожданной тренерской лицензией.

 
 
 
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Вот онаэкзамен прошёл .лицензия у меняа теперь Команда.

Публикация от ALEKSANDR ALIEV (@aliev_sasha8)

35-летний полузащитник, который прославился своим дальним ударом, на профессиональном уровне не выступает уже на протяжении четырех лет. Последним клубом украинца стал казахстанский Тараз. Наибольшую известность Алиев приобрел, играя за киевское Динамо и московский Локомотив. Сейчас футболист занимается блогерством. На его youtube-канал "Кент" подписано больше 50 тыс. человек. 

Ранее Алиев рассказал о своем возвращении в Динамо из Локомотива.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Александр Алиев.

Автор:

Телеграф
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