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Испания огласила состав на матч с Украиной в Лиге наций

Испания огласила состав на матч с Украиной в Лиге наций
Обновлено 16:11 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Сборная Испании огласила заявку на матч Лиги наций УЕФА с Германией и Украиной. Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

В состав Красной Фурии вошли всего четыре представителя чемпиона Испании 2019/20 - Реала. В рамке ворот, скорее всего, главный тренер сборной Испании Луис Энрике будет использовать кипера МЮ Давида де Хеа. Кроме того, впервые за национальную команду могут выйти на поле форвард Барселоны Ансу Фати и мощный нападающий Вулверхэмптона Адама Траоре. Подготовку к первым турам Лиги наций испанцы начнут 31-го августа.

Со сборной Украины Испания в рамках второго тура Лиги наций сыграет в Мадриде 6 сентября. Начало игры в 21:45 по киевскому времени. Ответная игра с Украиной запланирована на 13-е октября в Киеве. Напомним, кроме Испании подопечные Андрея Шевченко в рамках группового этапа Лиги наций встретятся со командами Германии и Швейцарии.

Заявка сборной Испании на матчи с Германией (3-е сентября) и Украиной:

Вратари: Давид де Хеа (Манчестер Юнайтед), Кепа Аррисабалага (Челси), Унаи Симон (Атлетико).

Защитники: Дани Карвахаль, Серхио Рамос (оба - Реал), Хесус Навас, Серхио Регилон (оба - Севилья), Пау Торрес (Вильярреал), Диего Льоренте (Реал Сосьедад), Хосе Луис Гайя (Валенсия), Эрик Гарсия (Манчестер Сити).

Полузащитники: Оскар Родригес, Марко Асенсио (оба - Реал), Серхио Бускетс (Барселона), Родри (Манчестер Сити), Тьяго Алькантара (Бавария), Микель Мерино (Реал Сосьедад), Фабиан Руис (Наполи), Дани Ольмо (РБ Лейпциг), Ферран Торрес (Манчестер Сити).

Нападающие: Ансу Фати (Барселона), Адама Траоре (Вулверхэмптон), Родриго Морено (Валенсия), Микель Ойарсабаль (Реал Сосьедад).

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал расширенный состав игроков, которые будут готовиться к играм со Швейцарией и Испанией.

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Все по теме:

Сборная Испании, Сборная Украины, Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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