Минай подписал экс-игрока сборной Украины, а также взял в аренду двух футболистов Шахтера

Футбольный клуб Минай стал главным агрегатором трансферных новостей 20 августа. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Сегодня, 20 августа, команда из Закарпатья сообщила о подписании трех новичков.

Бывший полузащитник Волыни и сборной Украины 33-летний Денис Кожанов подписал контракт с клубом. В прошлом сезоне Первой Лиги Денис стал настоящим лидером команды, забив 18 голов, в том числе хавбек отличался в ворота Миная.

Кроме того, в состав клуба в рамках арендного соглашения попали два воспитанника Шахтера правый защитник Кирилл Меличенко и левый защитник Дмитрий Павлиш.

Все трое уже тренируются с командой и готовы выйти на поле в исторической для Миная игре УПЛ. Уже в субботу, 22 августа, дебютанту чемпионата Украины предстоит сыграть в гостях со Львовом.

С календарем первого тура УПЛ 2020/21 можно ознакомиться у нас на сайте.