УПЛ 2020/21 стартует уже завтра: где и когда смотреть матчи первого тура

Расписание телетрансляций матчей первого тура украинской Премьер-лиги 2020/21.

Юбилейный тридцатый чемпионат Украины по футболу стартует завтра, 21 августа. Первыми в Киеве сыграют донецкий Олимпик и местное Динамо. Кроме того, в этот игровой день на поле выйдут действующие чемпионы страны - донецкий Шахтер. противостоять Горнякам будет Колос. Новички лиги Минай, Рух и Ингулец проведут свои дебютные игры в УПЛ в субботу и воскресенье.

Расписание трансляций матчей первого тура УПЛ 2020/21:

21 августа, пятница

17:00 - Олимпик (Донецк) - Динамо (Киев) - Футбол 2.

19:00 - Шахтер (Донецк) - Колос (Ковалевка) - Футбол 1

22 августа, суббота

14:00 - Львов - Минай - Футбол 2

17:00 - Десна (Чернигов) - Заря (Луганск) - Футбол 2

19:30 - Александрия - Мариуполь - Футбол 2

23 августа, воскресенье

14:00 - Ингулец (Петрово) - Днепр-1 - Футбол 1

17:00 - Ворскла (Полтава) - Рух (Львов) - Футбол 1

Ранее сообщалось, что стартовые матчи чемпионата Украины 2020/21 пройдут без системы видеопомощи арбитра (VAR).