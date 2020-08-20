УПЛ 2020/21 стартует уже завтра: где и когда смотреть матчи первого тура

Юбилейный тридцатый чемпионат Украины по футболу стартует завтра, 21 августа. Первыми в Киеве сыграют донецкий Олимпик и местное Динамо. Кроме того, в этот игровой день на поле выйдут действующие чемпионы страны - донецкий Шахтер. противостоять Горнякам будет Колос. Новички лиги Минай, Рух и Ингулец проведут свои дебютные игры в УПЛ в субботу и воскресенье.
Расписание трансляций матчей первого тура УПЛ 2020/21:
21 августа, пятница
22 августа, суббота
23 августа, воскресенье
Ранее сообщалось, что стартовые матчи чемпионата Украины 2020/21 пройдут без системы видеопомощи арбитра (VAR).