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Верес и Альянс через стыковые матчи пробились в Первую лигу (Видео)

Верес и Альянс через стыковые матчи пробились в Первую лигу (Видео)
21:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook
Представители Второй лиги переиграли перволиговые команды в стыковых матчах.

Сегодня, 20 августа, состоялись ответные игры плей-офф за путевку в Первую лигу на сезон 2020/21. 

Представитель Второй лиги Верес сыграл вничью с Черкащиной со счетом 1:1 и по итогам двухматчевой дуэли пробился в Первую лигу. Примечательно, что еще в первом тайме арбитр прорядил составы тремя удалениями и Верес остался играть вдевятером, а Черкащина - вдесятером.

Черкащина - Верес 1:1 полный матч

В другом матче Альянс обыграл ГФК Металлург во второй раз и в следующем сезоне сыграет во втором по силе футбольном дивизионе Украины.

Альянс - Металлург 1:0 полный матч

Что касается Черкащины и Металлурга, то оба клуба отправились во Вторую лигу.

Напомним, в первых матчах Верес и Альянс добыли победы со счетом 2:0.

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Все по теме:

Футбол, Первая лига, Вторая лига, ФК Верес, ФК Альянс.

Автор:

Телеграф
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