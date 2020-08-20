Верес и Альянс через стыковые матчи пробились в Первую лигу (Видео)

Сегодня, 20 августа, состоялись ответные игры плей-офф за путевку в Первую лигу на сезон 2020/21.
Представитель Второй лиги Верес сыграл вничью с Черкащиной со счетом 1:1 и по итогам двухматчевой дуэли пробился в Первую лигу. Примечательно, что еще в первом тайме арбитр прорядил составы тремя удалениями и Верес остался играть вдевятером, а Черкащина - вдесятером.
Черкащина - Верес 1:1 полный матч
В другом матче Альянс обыграл ГФК Металлург во второй раз и в следующем сезоне сыграет во втором по силе футбольном дивизионе Украины.
Альянс - Металлург 1:0 полный матч
Что касается Черкащины и Металлурга, то оба клуба отправились во Вторую лигу.
Напомним, в первых матчах Верес и Альянс добыли победы со счетом 2:0.