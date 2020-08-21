Яя Туре: Гвардиола не справляется с задачами Манчестер Сити

Ивуариец заметил, что испанский тренер не справляется со своей задачей.

Бывший полузащитник Манчестер Сити Яя Туре, который был не в самых лучших отношениях с Пепом Гвардиолой, заявил, считает, что коуч не так успешен на своем посту.

"Этого тренера пригласили ради того, чтобы он выиграл титул (Лига чемпионов, – прим. ред.). Когда ты смотришь на Ливепруль и остальные команды, которые брали ЛЧ без больших трат, то тебя это разочаровывает.

Его приглашали ради того, чтобы он мог взять значимый трофей, однако получается все далеко не так, как этого желает Ман Сити. Все понимают, что Гвардиола отличный наставник, однако если все идет не так, как планировали, то надо что-то менять", - приводит слова ивуарийца Daily Mail.

За четыре года во главе английской команды Хосеп Гвардиола никак не может преодолеть четвертьфинальную стадию главного европейского клубного турнира. Журналисты это связали с африканским проклятием, которое на МС наложили из-за некрасивого расставания с Туре.