Кубок Украины-2021: результаты жеребьевки предварительного раунда

Сегодня, 21 августа, в Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка первого предварительного раунда Кубка Украины-2021. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Из-за сложной ситуации с пандемией коронавируса организаторы решили пойти на уступки клубам и провести жеребьевку по географическому принципу.

В борьбу на этой стадии турнира вступят 13 команд Первой лиги, 23 клуба Второй лиги а также два аматорских коллектива. Базовые даты проведения матчей 26-29 августа 2020 года.

Результаты жеребьевки первого предварительного раунда Кубка Украины-2021:

Группа А

Кривбасс - Черкащина

Олимпия - Горняк-Спорт

Перемога - Кремень

Группа B

Металл - ВПК-Агро

Виктория - Яруд

Альянс - Металлист-1925

Авангард - Металлург Запорожье

Группа С

Никополь - Кристалл

Энергия - Черноморец

Таврия Симферополь - Реал Фарма

Балканы - Николаев

Группа D

Рубикон - Диназ

Нива Винница - Чернигов

Чайка - Полесье

Днепр Черкассы - Верес

Группа Е

Карпаты Галич - Нива Тернополь

Прикарпатье - Подолье

Буковина - Ужгород

Эпицентр - Карпаты Львов

Финал Кубка Украины-2021 запланирован в Тернополе на Городском стадионе на 12 мая 2021 года. Отметим, в прошлом году победу в турнире одержало Динамо, которое в решающей игре переиграло Ворсклу в серии послематчевых пенальти.