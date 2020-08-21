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Кубок Украины-2021: результаты жеребьевки предварительного раунда

Кубок Украины-2021: результаты жеребьевки предварительного раунда
Обновлено 17:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ
Сегодня, 21 августа, в Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка первого предварительного раунда Кубка Украины-2021. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Из-за сложной ситуации с пандемией коронавируса организаторы решили пойти на уступки клубам и провести жеребьевку по географическому принципу.

В борьбу на этой стадии турнира вступят 13 команд Первой лиги, 23 клуба Второй лиги а также два аматорских коллектива. Базовые даты проведения матчей 26-29 августа 2020 года.

Результаты жеребьевки первого предварительного раунда Кубка Украины-2021:

Группа А

  • Кривбасс - Черкащина
  • Олимпия - Горняк-Спорт
  • Перемога - Кремень

Группа B

  • Металл - ВПК-Агро
  • Виктория - Яруд
  • Альянс - Металлист-1925
  • Авангард - Металлург Запорожье

Группа С

  • Никополь - Кристалл
  • Энергия - Черноморец
  • Таврия Симферополь - Реал Фарма
  • Балканы - Николаев

Группа D

  • Рубикон - Диназ
  • Нива Винница - Чернигов
  • Чайка - Полесье
  • Днепр Черкассы - Верес

Группа Е

  • Карпаты Галич - Нива Тернополь
  • Прикарпатье - Подолье
  • Буковина - Ужгород
  • Эпицентр - Карпаты Львов

Финал Кубка Украины-2021 запланирован в Тернополе на Городском стадионе на 12 мая 2021 года. Отметим, в прошлом году победу в турнире одержало Динамо, которое в решающей игре переиграло Ворсклу в серии послематчевых пенальти.

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Футбол, Кубок Украины, УАФ.

Автор:

Телеграф
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