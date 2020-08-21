Кубок Украины-2021: результаты жеребьевки предварительного раунда

Из-за сложной ситуации с пандемией коронавируса организаторы решили пойти на уступки клубам и провести жеребьевку по географическому принципу.
В борьбу на этой стадии турнира вступят 13 команд Первой лиги, 23 клуба Второй лиги а также два аматорских коллектива. Базовые даты проведения матчей 26-29 августа 2020 года.
Результаты жеребьевки первого предварительного раунда Кубка Украины-2021:
Группа А
Группа B
Группа С
Группа D
Группа Е
Финал Кубка Украины-2021 запланирован в Тернополе на Городском стадионе на 12 мая 2021 года. Отметим, в прошлом году победу в турнире одержало Динамо, которое в решающей игре переиграло Ворсклу в серии послематчевых пенальти.