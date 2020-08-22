Нападающий Динамо готов перейти в турецкий Гезтепе

Форвард Динамо Жерсон Родригеш может оказаться в чемпионате Турции. Об этом сообщает yeniasir.com.tr.

По информации источника, измирский клуб, выступающий в турецкой Суперлиге и сам футболист заинтересованы в сотрудничестве. Гезтепе уже подписал бывшего форварда Динамо нигерийца Брауна Идейе, а теперь турецкий клуб полностью сосредоточится на трансфере люксембургского нападающего.

Издание отмечает, что Гезтепе уже получил согласие самого Родригеша и теперь турецкая команда будет договариваться с руководством Динамо.

Отметим, вчера Мирча Луческу задействовал Жерсона в матче первого тура УПЛ 2020/21 против Олимпика. Нападающий вышел на замену и удачно вписался в игру, поучаствовав в двух голах динамовцев.

Напомним, Жерсон Родригеш присоединился к Динамо в августе 2019 года. В январе 2020 года игрок национальной сборной Люксембурга отправился в аренду Анкарагюджю, откуда со скандалом вернулся в стан вице-чемпионов Украины.

В сезоне 19/20 Родригеш сыграл в 23-х играх во всех турнирах, отметившись 8 голами.