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Известного футболиста ограбили прямо в его доме

Известного футболиста ограбили прямо в его доме
Обновлено 16:57 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Правый защитник Марселя француз Буна Сарр стал жертвой ограбления. Об этом сообщает La Provence.

По информации источника, Сарр собирался идти на тренировку, как вдруг к нему в дом ворвались четверо грабителей с оружием и в масках. Грабители забрали у футболиста все его драгоценности.

Сообщается, что в момент инцидента в доме также находилась и девушка Буна. Полиция начало расследование происшествия.

В сезоне 19/20 Сарр сыграл в 32-х матчах, отметившись одним голом и тремя голевыми передачами. Отметим, 30 августа Марсель матчем с Брестом стартует в новом сезоне французской Лиги 1. 

Ранее сообщалось, что известного итальянского футболиста также ограбили дома

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Все по теме:

Футбол, Лига 1, АФК, Буна Сарр.

Автор:

Телеграф
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