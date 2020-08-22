Известного футболиста ограбили прямо в его доме

Правый защитник Марселя француз Буна Сарр стал жертвой ограбления. Об этом сообщает La Provence.

По информации источника, Сарр собирался идти на тренировку, как вдруг к нему в дом ворвались четверо грабителей с оружием и в масках. Грабители забрали у футболиста все его драгоценности.

Сообщается, что в момент инцидента в доме также находилась и девушка Буна. Полиция начало расследование происшествия.

В сезоне 19/20 Сарр сыграл в 32-х матчах, отметившись одним голом и тремя голевыми передачами. Отметим, 30 августа Марсель матчем с Брестом стартует в новом сезоне французской Лиги 1.

Ранее сообщалось, что известного итальянского футболиста также ограбили дома.