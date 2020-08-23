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Новичок УПЛ Ингулец выстоял в матче с Днепром-1 (Видео)

Новичок УПЛ Ингулец выстоял в матче с Днепром-1 (Видео)
16:13 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Днепр-1
Сегодня, 23 августа, состоялся матч первого тура чемпионата Украины по футболу 2020/21 Ингулец - Днепр-1.

Встреча, проходившая в Днепре на "Днепр-Арене", завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме команды обменялись голами, которые оказались единственными в матче. Сначала на 33-й минуте защитник гостей Андрей Цуриков с близкой дистанции прошил Богдана Шуста и открыл счет в игре. Через 9 минут защитник Ингульца Денис Балан неожиданно пробил с под игрока гостей и забил гол Богдану Сарнавскому.

Видеообзор матча Ингулец - Днепр-1 (1:1)

В следующем туре Ингулец отправится в гости к Ворскле, а Днепр-1 примет Олимпик. Эти игры пройдут после международной паузы.

Напомним, сегодня в 17:00 начнется еще матч первого тура УПЛ Ворскла - Рух.

Ранее Десна обыграла Зарю в стартовом туре.

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Футбол, ФК Ингулец, ФК Днепр-1.

Автор:

Телеграф
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