Новичок УПЛ Ингулец выстоял в матче с Днепром-1 (Видео)

Сегодня, 23 августа, состоялся матч первого тура чемпионата Украины по футболу 2020/21 Ингулец - Днепр-1.

Встреча, проходившая в Днепре на "Днепр-Арене", завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме команды обменялись голами, которые оказались единственными в матче. Сначала на 33-й минуте защитник гостей Андрей Цуриков с близкой дистанции прошил Богдана Шуста и открыл счет в игре. Через 9 минут защитник Ингульца Денис Балан неожиданно пробил с под игрока гостей и забил гол Богдану Сарнавскому.

Видеообзор матча Ингулец - Днепр-1 (1:1)

В следующем туре Ингулец отправится в гости к Ворскле, а Днепр-1 примет Олимпик. Эти игры пройдут после международной паузы.

Напомним, сегодня в 17:00 начнется еще матч первого тура УПЛ Ворскла - Рух.

Ранее Десна обыграла Зарю в стартовом туре.